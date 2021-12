Tecnologia Carregamento otimizado do iPhone: entenda o recurso de bateria

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Carregamento otimizado minimiza desgaste da bateria.

O carregamento otimizado é uma tecnologia que a Apple disponibiliza desde 2019 no iPhone com o objetivo de aumentar a vida útil da bateria do celular. O recurso, que chegou aos smartphones da maçã com o lançamento do iOS 13, otimiza a recarga ao aprender a rotina do usuário. Confira a seguir todos os detalhes sobre essa função.

A tecnologia funciona basicamente assim: o sistema do telefone identifica o hábito de sono do usuário e deixa para alcançar 100% da carga quando a pessoa está perto de despertar. Vale lembrar que a Apple já enfrentou processos judiciais sob a acusação de diminuir o desempenho da bateria dos iPhones ao longo do tempo. Assim, o carregamento otimizado seria uma forma de minimizar esse problema.

Como funciona o carregamento otimizado?

A vida útil das baterias de íon de lítio está diretamente ligada à sua idade química. Esse fator, contudo, não é definido apenas pelo envelhecimento natural do componente. Existem algumas condições que afetam essa idade química, como histórico de temperatura (muito quente ou muito frio) e a forma como ocorre a recarga regular do dispositivo.

Dentre esses padrões de carregamento que afetam negativamente a bateria está a frequência com que o celular permanece com 100% de carga. Isso é uma questão para quem tem o costume de carregar o celular durante a noite, uma vez que o aparelho permanece na tomada com a carga completa até a hora em que o usuário acorda. Buscando evitar essa circunstância, que diminui a vida útil da bateria, o carregamento otimizado utiliza inteligência artificial para entender a rotina do usuário.

Dessa forma, o aparelho carrega até 80% e se mantém com esse nível de carga durante a maior parte do tempo conectado ao carregador, completando os 20% restantes somente próximo do horário em que começará a ser usado. Se o usuário tem o costume de tirar o celular da tomada todos os dias as 6h da manhã, por exemplo, a função agenda um horário próximo a esse para completar a carga, garantindo assim que o dispositivo esteja totalmente carregado quando for preciso.

Ao atingir os 80%, uma notificação chega ao dispositivo informando o horário agendado para conclusão do carregamento. Se por algum motivo o usuário precisar do celular com 100% de bateria antes da hora indicada, basta pressionar e segurar a notificação e selecionar a opção “Carregar Agora”.

Como gerenciar o carregamento otimizado?

É importante ressaltar que o recurso funciona com base em uma rotina. Ou seja, para bom funcionamento durante a noite, por exemplo, é necessário que o usuário tenha hábitos de sono regular. Sendo assim, quando for fugir da rotina, é interessante desativar a função a fim de evitar que a carga ainda esteja estagnada nos 80% quando for precisar do aparelho.

O carregamento otimizado vem ativado por padrão em todos os iPhones rodando iOS 13 ou superior, ou seja, a partir do iPhone 11. Para desativá-lo, acesse Ajustes → Bateria → Saúde da Bateria → Carregamento Otimizado.

