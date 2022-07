Mundo Twitter processa Elon Musk e inicia batalha judicial, após desistência do bilionário de comprar a rede social

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Bilionário anunciou a rescisão do acordo com o Twitter na última sexta (8). (Foto: Reprodução)

O Twitter processou Elon Musk nesta terça-feira (12) por violação do acordo de US$ 44 bilhões para compra da rede social, e pediu a um tribunal de Delaware que ordene a conclusão do negócio pelo bilionário, segundo um documento judicial.

“Tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em cena, e assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele – ao contrário das outras partes sujeitas à lei contratual de Delaware – é livre para mudar de ideia, zombar da empresa, prejudicar suas operações, destruir valor aos acionista e ir embora”, diz o processo.

Minutos após o Twitter anunciar o processo, Musk publicou na sua página na rede social “oh, a ironia”.

Desistência

Na última sexta-feira (8), Musk anunciou a rescisão do acordo alegando que o Twitter violou seus termos ao não responder a pedidos de informações sobre contas falsas ou spam na rede social, o que é fundamental para o desempenho dos negócios da empresa.

A saída do bilionário do negócio aconteceu três meses depois que ele chegou a um acordo com o conselho de administração do Twitter. Antes da oferta da compra, Musk chegou a adquirir 9% das ações da rede social.

O homem mais rico do mundo vinha questionando a plataforma sobre o número de contas falsas e de spam, e já havia ameaçado desistir da compra se não pudesse realizar sua própria análise. A rede social diz que os perfis fake representam menos de 5% de sua base de 229 milhões de usuários.

Mas Musk diz que sua análise parcial a partir de dados fornecidos pela companhia mostram que o número é maior.

Segundo seus advogados, tudo indica que as informações divulgadas sobre as contas suspeitas são “falsas ou materialmente enganosas”.

“A análise preliminar dos consultores de Musk das informações fornecidas pelo Twitter até o momento faz com que Musk acredite fortemente que a proteção de contas falsas e de spam incluídas na contagem de usuários relatada é muito superior a 5%”, afirmam advogados do bilionário em carta enviada à SEC.

Na última segunda (11), o Twitter declarou que não violou nenhuma das obrigações sob um acordo de fusão com o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk e já havia anunciado na própria sexta que entraria na justiça para manter o negócio.

Diante das ameaças, o bilionário chegou a publicar um meme zombando da rede social. A postagem tem 4 frases e fotos dele ao lado de cada afirmação dando risadas:

“Eles disseram que eu não podia comprar o Twitter. Então, eles não divulgariam informações do bot. Agora, querem me obrigar a comprar o Twitter no Tribunal. Agora, eles têm que divulgar informações do bot no Tribunal”.

