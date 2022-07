Mundo Presidente do Sri Lanka passou de “herói de guerra” a fugitivo

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

O presidente Gotabaya Rajapaksa, deixou o país na madrugada em um avião militar com destino às Maldivas. (Foto: Reprodução)

Eles já foram vistos como heróis da nação, os quase míticos líderes de reis guerreiros que derrotaram os separatistas em uma sangrenta guerra civil. No entanto, os últimos dias da dinastia Rajapaksa do Sri Lanka contam uma história muito diferente.

Nas primeiras horas desta quarta-feira (13), o presidente Gotabaya Rajapaksa, em apuros, fez uma saída apressada da nação do sul da Ásia, dias depois de milhares de manifestantes furiosos invadirem sua residência oficial, nadarem em sua piscina e exigirem que ele finalmente fosse.

Esperava-se que ele renunciasse mais tarde naquele dia, mas Gotabaya Rajapaksa não esperou para torná-lo oficial. Em vez disso, ele embarcou em um avião militar deixando Colombo, a capital comercial do país atingido pela crise, e fugiu para as Maldivas.

Sua partida é um momento histórico para a nação insular de 22 milhões de habitantes, que os Rajapaksas governaram com mão de ferro durante grande parte das últimas duas décadas, antes de perder a fé de seus adoradores cidadãos.

“A visão de Gotabaya Rajapaksa fugindo do Sri Lanka em um avião da força aérea representa (a queda) desta família”, disse Ganeshan Wignaraja, pesquisador sênior associado do think tank britânico ODI Global.

“Não acho que o legado deles seja positivo. Mas espera-se que o Sri Lanka siga em uma nova direção.”

Com os jubilosos cingaleses ainda nadando na piscina presidencial, cantando na sala de jantar presidencial e dançando ao redor dos opulentos jardins presidenciais, está claro que muitos compartilham desse otimismo – pelo menos por enquanto.

O que acontecer durante as próximas 24 horas fará muito para determinar o futuro do país, com as intenções de longo prazo de Rajapaksa ainda incertas.

Ascensão

À medida que o país dá seus primeiros passos em sua nova era, especialistas dizem que seria bom considerar o que deu errado com a última – começando com a ascensão e queda dos Rajapaksas.

Gotabaya Rajapaksa não é o primeiro membro da família a ser presidente. Seu irmão Mahinda Rajapaksa, que como Gotabaya foi amplamente considerado um “herói de guerra” entre a população majoritária, foi eleito presidente em 2005 e alcançou status quase lendário em 2009, quando declarou vitória na guerra civil de 26 anos contra os Tigres de Libertação do Tamil. Eelam rebeldes.

Essa vitória deu a Mahinda Rajapaksa um poço quase inesgotável de capital político para se valer e ele continuaria a desfrutar de um controle de 10 anos no poder durante o qual foi venerado pela maioria budista cingalesa do Sri Lanka. Ele era popularmente chamado de “appachchi” – o pai da nação – e as pessoas costumavam se curvar quando ele passava e temer por ele quando estava doente.

Durante grande parte de seu mandato, Mahinda Rajapaksa administrou o Sri Lanka como um negócio de família, nomeando seus irmãos para cargos-chave; Gotabaya como Secretário de Defesa, Basil como Ministro do Desenvolvimento Econômico e Chamal como Presidente do Parlamento.

E enquanto os bons tempos passavam, apesar das queixas sobre nepotismo, os irmãos continuavam populares. O país viu anos de crescimento, impulsionado pelos vastos empréstimos do governo no exterior para financiar serviços públicos.

Mas os bons tempos não foram para durar.

Hiato e retorno

Embora a guerra civil tenha contribuído muito para criar a lenda de Mahinda Rajapaksa, ela também continha os primeiros sinais de sua queda.

De acordo com um relatório das Nações Unidas de 2011, as tropas do governo foram responsáveis ​​por abusos, incluindo bombardeios intencionais de civis, execuções sumárias, estupros e bloqueio de alimentos e remédios para as comunidades afetadas. O relatório da ONU disse que “uma série de fontes credíveis estimaram que poderia ter havido até 40 mil mortes de civis”.

O governo de Mahinda Rajapaksa sempre negou veementemente tais alegações. No entanto, seus problemas começaram a aumentar.

As preocupações com os direitos humanos foram além da guerra. Opositores políticos acusaram Mahinda Rajapaksa de dar aprovação tácita a grupos budistas de extrema direita e as minorias muçulmanas e tâmeis do Sri Lanka temiam uma repressão mais ampla em suas comunidades.

Ao mesmo tempo, a raiva pelo clientelismo percebido de Mahinda cresceu à medida que surgiram sinais de problemas econômicos e ficou claro que haveria um preço a pagar pela generosidade anterior do governo.

Em 2015, o Sri Lanka devia US$ 8 bilhões à China, e funcionários do governo do Sri Lanka previram que a dívida externa acumulada – tanto para a China quanto para outros países – consumiria 94% do PIB do país.

Naquele ano, Mahinda Rajapaksa perdeu uma eleição presidencial apertada para seu ex-ministro da Saúde.

Isso pode ter sido suficiente para acabar com uma dinastia menor, mas não os Rajapaksas.

Em abril de 2019, militantes islâmicos mataram pelo menos 290 pessoas em uma série de atentados a bomba em igrejas e hotéis de luxo. Um país em pânico voltou-se para a única família que eles conheciam que tinha um histórico comprovado de segurança nacional.

Em novembro daquele ano, Gotabaya Rajapaksa foi eleito o novo presidente do país. E como seu irmão, ele via o governo como um assunto de família.

Gotabaya nomeou Mahinda Rajapaksa logo depois.

Ainda assim, como havia acontecido com seu irmão, começaram a surgir rachaduras na presidência de Gotabaya Rajapaksa à medida que as questões sobre a gestão econômica de seu governo continuavam a crescer.

Especialistas dizem que os problemas econômicos do Sri Lanka não foram inteiramente culpa do governo, mas seus problemas foram agravados por uma série de más decisões.

Enfrentando um enorme déficit, Rajapaksa cortou impostos em uma tentativa condenada de estimular a economia.

Mas o tiro saiu pela culatra, atingindo a receita do governo. As agências de classificação então rebaixaram o Sri Lanka para níveis próximos da inadimplência, o que significa que o país perdeu o acesso aos mercados estrangeiros. O Sri Lanka então teve que usar suas reservas cambiais para pagar a dívida do governo. Isso afetou as importações de combustível e outros itens essenciais, que elevaram os preços.

