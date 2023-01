Tecnologia Twitter registra queda de 40% em receita gerada por anúncios em um ano

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Cerca de 500 marcas interromperam anúncios na rede social em 2022, acentuando crise na empresa comprada por Elon Musk

O Twitter registrou queda de 40% no faturamento gerado por anúncios publicitários na rede social durante o ano de 2022, segundo documento obtido pela newsletter americana de tecnologia Platformer. O movimento teria sido impulsionado após o início da aquisição de Elon Musk, concluída em outubro de 2022, e acentua a crise na empresa.

Além disso, o site especializado The Information informa que cerca de 500 marcas interromperam anúncios na plataforma no ano passado, entre eles Pfizer, Audi e Volkswagen. A retração acende um alerta na companhia, cuja receita depende principalmente do faturamento de anúncios publicitários. Em 2021, mais de 90% da receita foi gerada a partir de publicidade no Twitter.

Desde a aquisição de Elon Musk, a estratégia do Twitter é diversificar a receita da companhia e torná-la menos dependente das marcas. Recentemente, foi relançado o Twitter Blue, serviço de assinatura que oferece o selo azul de verificação e recurso exclusivos para usuários por US$ 11 dólares ao mês.

