Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Twitter estuda medidas de 'privacidade social' para usuários. (Foto: Reprodução)

O Twitter anunciou o teste de algumas ferramentas para aumentar a interação de usuários na plataforma e entender como a timeline é recebida pelos seguidores em geral. Estão sendo adicionados um botão de “downvote”, uma espécie de “não curti”, em tuítes de algumas contas, além de um botão específico que direciona usuários para as mensagens diretas (DM) a partir de uma publicação no feed.

Os recursos são parte da tentativa do Twitter de trazer novas funções e dar uma “cara nova” para a rede social depois de anos de atividades semelhantes no microblog. A ideia é permitir que, ao mesmo tempo em que seja mais fácil interagir, também possa existir um direcionamento para criadores de conteúdos entenderem o que está ou não sendo apreciado na plataforma.

Na primeira ferramenta, o “não curti”, o símbolo é uma seta laranja apontada para baixo – bem parecida com um recurso que já existe no Reddit, agregador de fóruns. O número de reações de “deslike” recebidos por tuíte não será público e apenas o dono da conta poderá ver como seu conteúdo foi recebido. Para quem aperta o botão, também será uma forma de ensinar aos algoritmos quais conteúdos são desejáveis na sua timeline.

Já o botão que leva diretamente às mensagens diretas é um atalho para a conversa privada, espaço em que usuários podem trocar mensagens individualmente. O recurso, porém, já nasce com críticas e preocupações em relação ao acesso que a ferramenta pode dar para o controle de privacidade do usuário.

O Twitter não deixou claro se o botão vai permitir que qualquer pessoa possa enviar as mensagens diretas, mesmo que a configuração do perfil esteja habilitada com restrições a quem pode ou não aparecer no chat privado. Com isso, usuários temem que o recurso facilite o assédio moral na plataforma.

Até o momento, o Twitter confirmou que os dois recursos estão em fase de testes, chegando apenas para um número pequeno de usuários em todo o mundo. Ainda não há previsão para que as novidades cheguem em definitivo para os usuários.

