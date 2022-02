Tecnologia Prévia do Windows 11 traz “modo ecológico” para PCs e figurinhas no desktop

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Build de preview do Windows 11 Sun Valley 2 revela novo modo de energia. (Foto: Reprodução)

O Windows 11 deve receber um novo plano de energia em breve, com promessa de ser uma espécie de “modo ecológico” para PCs. Na atualização do Windows 11 Sun Valley 2, a Microsoft também vai modificar a função de foco do sistema e incluir mais opções de customização, como figurinhas que podem ser coladas no papel de parede da área de trabalho. Ainda não há uma data exata para essas novidades serem aplicadas.

Essas informações foram obtidas pelo pesquisador Albacore. Ele é especializado em vasculhar as builds de preview das atualizações do Windows 11 atrás de novidades que não são reveladas de forma oficial pela Microsoft.

Em sua busca mais recente, Albacore encontrou uma nova função de energia nas configurações do sistema do Windows 11. A seção intitulada “Sustentabilidade” permite ativar um modo que ajuda o dispositivo a economizar energia e analisa partes do computador para encontrar formas adicionais de diminuir o consumo energético.

O menu de Sustentabilidade ainda mostra formas de reciclar o computador – seja desktop ou notebook – sem agredir o meio ambiente no processo. Há também um botão para abrir as configurações de repouso e tela do PC. Segundo Albacore, os ícones de folhas no topo da página vão indicar a “pontuação ecológica” da máquina, mas só irá funcionar em builds futuras.

Outra novidade é a mudança do “Assistente de Foco”, que passa a se chamar só “Foco”. O recurso terá as mesmas funções de sempre, com algumas opções a mais, como a possibilidade de agendar a ativação pelo Outlook e mudar algumas exceções de maneira mais detalhada.

Windows 11 terá figurinhas no desktop

Por fim, Albacore descobriu que o Windows 11 vai oferecer suporte a figurinhas no papel de parede da área de trabalho. Essa função deve chegar no Windows 11 Sun Valley 2 e irá servir para aumentar as opções de customização do computador.

Ainda não sabemos qual será o uso das figurinhas. É provável que elas não tenham uso prático, ao contrário dos widgets, mas devem garantir mais personalidade ao PC de cada usuário. No começo, a Microsoft não irá disponibilizar muitos adesivos. Porém, no futuro, a empresa pode liberar um editor de figurinhas gratuito.

Pelo que parece, a Microsoft quer seguir os aplicativos de troca de mensagens, já que praticamente todos contam com função de figurinhas. Contudo, essa novidade pode parecer estranha, principalmente se só permitir colar adesivos estáticos na área de trabalho.

Windows 11 Sun Valley 2 deve ficar pronto em maio

A versão do Windows 11 que deve incluir todas essas novidades tem codinome Sun Valley 2 ou 22H2. Ainda sem data de lançamento exata, é esperado que a atualização fique pronta em maio deste ano, com a build final sendo liberada no terceiro trimestre. A distribuição aos usuários pode acontecer somente no quarto trimestre.

O Windows 11 Sun Valley 2 ainda promete trazer um modo escuro que funciona no sistema todo, assim como um novo visual para ligações e controles de volume. A atualização ainda vai devolver recursos que foram retirados da barra de tarefas e incluir um cliente refeito do Outlook.

