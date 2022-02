Tecnologia Twitter testa novo recurso que permite textos mais longos

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O recurso será útil quando um usuário quiser postar algo importante e que, simplesmente, não pode ser conciso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Twitter é conhecido por seu limite de caracteres de 280 caracteres. No entanto, parece que a plataforma agora está pensando em adicionar um novo recurso, o Twitter Articles, que permitirá que os usuários escrevam textos mais longos.

A especialista em engenharia reversa, Jane Manchun Wong, sugeriu o lançamento do novo recurso por meio de um tuíte.

Esse recurso será útil quando um usuário quiser postar algo importante e que, simplesmente, não pode ser conciso. Também irá dispensar a necessidade de criar vários tópicos para falar sobre um determinado assunto ou postar imagens com todo o texto. Ou seja, isso tornará todo o processo muito mais fácil.

Receita e usuários

Na semana passada, o Twitter anunciou receita com publicidade e crescimento de usuários no quarto trimestre abaixo das expetativas do mercado, enquanto suas projeções de receitas vieram mais fracas do que o estimado por Wall Street.

Ainda assim, a empresa disse ter feito “progresso significativo” em direção à meta de atingir 315 milhões de usuários e 7,5 bilhões de dólares em receita anual até o fim de 2023, acrescentando que o crescimento de usuários deve acelerar nos Estados Unidos e internacionalmente em 2022.

O número de usuários ativos diários monetizáveis, ou usuários que veem anúncios, aumentou 13%, para 217 milhões, no quarto trimestre de 2021, abaixo das estimativas de analistas de 218,5 milhões, segundo dados do IBES, da Refinitiv. O resultado compara-se a 211 milhões de usuários no trimestre anterior.

A receita com publicidade no quarto trimestre cresceu 22% ano a ano, para 1,41 bilhão de dólares, contra projeção de analistas de 1,43 bilhão de dólares.

A empresa estima receita total no primeiro trimestre de 1,17 bilhão de dólares a 1,27 bilhão de dólares, mas o ponto médio desse intervalo está abaixo da média das projeções de Wall Street, de 1,26 bilhão de dólares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia