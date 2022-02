Saúde Pesquisadores desenvolvem métodos capazes de melhorar o desempenho de atletas de alto rendimento

14 de fevereiro de 2022

Um dos problemas encontrados pelos atletas é se recuperar do esforço físico diário. (Foto: Reprodução)

Quem se dedica profissionalmente aos esportes tem uma rotina diferente – segue dietas restritas e treinos físicos extenuantes, bate recordes de força e velocidade, mas também corre risco de sofrer lesões diversas.

A dedicação extrema e os desgastes enfrentados por esse grupo de pessoas despertam o interesse de cientistas, que têm se dedicado, cada vez mais, a estudar esse universo.

O objetivo dos especialistas é ajudar a proteger a saúde dos esportistas e também otimizar o seu desempenho físico, sem esquecer também da saúde mental.

Um dos problemas encontrados pelos atletas é se recuperar do esforço físico diário exigido nos treinos. Para ajudar nessa tarefa, especialistas brasileiros resolveram testar a estimulação neural como uma possível ferramenta de relaxamento.

“Essa técnica tem como grande vantagem não ser um método invasivo. Usamos eletrodos, colocados no couro cabeludo, que podem inibir ou estimular a atividade de determinadas áreas neurais”, detalha ao Correio Alexandre Moreira, professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP) e um dos autores do estudo.

Nos testes com a abordagem, os cientistas selecionaram 13 jogadoras de futebol profissional e as avaliaram durante quatro partidas. Após cada jogo, as voluntárias eram submetidas às sessões de estímulo, que duravam cerca de 20 minutos. As participantes também precisavam responder a um questionário de bem-estar e a uma escala de recuperação física antes e depois de cada sessão de estimulação neural.

Ao avaliar os dados coletados, os pesquisadores constataram um aumento do bem-estar das atletas. Moreira conta que o efeito foi semelhante nos testes com atletas do gênero masculino.

“Nós otimizamos a recuperação ao ativar o córtex pré-frontal dorsolateral, uma área envolvida em funções cognitivas e emocionais”, explica. “Essa região pode neutralizar o estresse. Isso é muito importante porque sabemos que a competição esportiva gera uma carga física e emocional grande”, enfatiza.

Segundo o professor, também é um diferencial da pesquisa a intervenção em uma região cerebral. “A maioria dos trabalhos feitos nessa linha dá foco aos músculos, não ao cérebro”, justifica.

Como próximo passo, a equipe pretende repetir as análises em atletas de outras modalidades, unindo o uso de outras técnicas. “Estamos com pesquisas semelhantes em andamento com jogadores de basquetebol, e queremos incluir o uso da eletroencefalografia (análise da atividade neural), além de uma análise minuciosa do olhar dos esportistas, para entender melhor o comportamento deles durante a competição”, conta Moreira.

O pesquisador brasileiro acredita em um avanço maior de pesquisas em medicina do esporte. “Vimos um aumento do interesse nessa área nos últimos cinco anos, e o interessante é que muitas análises feitas já rendem frutos a quem pratica esporte. Acredito que, mais para a frente, teremos avaliações ainda mais amplas, assim como acontece em outros países, como a Austrália”, diz.

Especialista em medicina do esporte, Luciano Lourenço afirma que esse avanços são esperados. “Todo tratamento não medicamentoso que é capaz de fazer com que você ganhe performance e também controle a dor é bem-visto por médicos desportivos. Os atletas são submetidos a uma carga de treino grande e ficam muito desgastados fisica e mentalmente, mas têm disponíveis apenas alguns analgésicos e outras drogas semelhantes para mediar a dor”, explica.

Lourenço conta que a estimulação neural é uma técnica que tem rendido resultados terapêuticos positivos. “Já se mostrou eficaz no combate a enxaquecas, por exemplo, que também é um problema de saúde com poucas opções de tratamento”, ilustra. Para o médico, os novos estudos devem ter um olhar ainda mais apurado para a saúde mental dos atletas. “Já vimos benefícios com a meditação e também com a psicoterapia. Outra área que tem sido estudada é a acupuntura.”

Rituais

Também é comum entre os esportistas fazer um ritual antes de se exercitar e competir. Apesar de parecer uma espécie de superstição, esse hábito pode influenciar o desempenho, mostra um estudo austríaco.

Cientistas avaliaram dados de 800 atletas, praticantes de 15 esportes distintos, e compararam o desempenho dos analisados antes e depois de eles adotarem uma rotina pré-performance (PPR, em inglês) — definida como um conjunto de pensamentos e ações executados por um esportista um pouco antes de sua performance.

Constatou-se que o desempenho dos atletas melhorou significativamente depois da PPR, e o desempenho deles superou o dos colegas que não aderiram ao método. Segundo os autores, os efeitos foram observados tanto em testes laboratoriais quanto em competições reais, independentemente da idade, do sexo e do nível de habilidade dos atletas.

Peter Gröpel, autor sênior do estudo e psicólogo esportivo do Departamento de Ciências do Esporte da Universidade de Viena, explica que o método foi popularizado por um dos atletas mais famosos do mundo. “Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, era conhecido por essa rotina. Antes de um lance livre, ele costumava girar a bola nas mãos, quicar a bola três vezes e, depois, girá-la mais uma vez antes de, finalmente, jogar a bola”, conta.

Segundo o cientista, os benefícios vistos no estudo podem ser usufruídos por qualquer pessoa que busque aprimorar o desempenho em atividades físicas. “É uma vantagem em qualquer tarefa esportiva que permita alguns segundos de tempo de preparação, como saque no tênis ou tacada no golfe. Esses resultados podem encorajar atletas, treinadores e psicólogos do esporte a aprenderem e aplicarem rotinas pré-performance. Os novatos podem se beneficiar, assim como atletas de elite e subelite”, indica.

