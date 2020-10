Cinema Tyra Banks revela que “Show Bar” terá sequência

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Tyra Banks (foto) disse nesta quarta-feira que ela, que interpretou Zoe no longa, está planejando com Maria Bello reviver a história Foto: Reprodução Tyra Banks (foto) disse nesta quarta-feira que ela, que interpretou Zoe no longa, está planejando com Maria Bello reviver a história. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O filme “Show Bar” fez muito sucesso em sua estreia, nos anos 2000, e os fãs podem ficar animados e esperar uma sequência ou reboot. Isto porque Tyra Banks disse nesta quarta-feira (07) que ela, que interpretou Zoe no longa, está planejando com Maria Bello reviver a história.

A informação foi revelada durante o programa The Kelly Clarkson Show. “Eu literalmente deveria estar em uma videochamada hoje para trazer Show Bar de volta”, disse Tyra. “Sim, estamos falando sobre tentar fazer Show Bar 2 ou uma série.”

Tyra, atualmente com 46 anos de idade, refletiu sobre como ela conseguiu o emprego para começar sua carreira, lembrando como ela se saiu bem em seu teste. “Para minha audição para Show Bar, eles me perguntaram que música eu queria tocar. Eu estava tipo, ‘OK, eu fico com Kiss do Prince. Eles apertaram o play. Estava naquele enorme quarto de hotel, todas essas pessoas do elenco alinhadas olhando para mim. E eu dançando. E batendo cabelo”, contou.

