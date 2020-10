Celebridades Wanessa rompe com produtor após ex-namorada denunciar estupro e agressão

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Cantora encerrou sua parceria com o produtor Fábio Almeida após tomar conhecimento de que ele era abusivo Foto: Reprodução Cantora encerrou sua parceria com o produtor Fábio Almeida após tomar conhecimento de que ele era abusivo. (Foto: Reprodução)

Wanessa Camargo encerrou sua parceria com o produtor Fábio Almeida após tomar conhecimento de que ele era abusivo com sua ex-namorada. Mister Jam, como o produtor é conhecido no meio artístico, namorava a cantora Francinne Porto, que registrou boletim de ocorrência contra o ex.

“Tive conhecimento de fatos que envolviam o relacionamento da Francinne e o Fábio, e ontem fui surpreendida com o vídeo da Francine. Diante de tudo isso que está acontecendo estou interrompendo meus trabalhos com o Mister Jam”, consta do comunicado de Wanessa sobre o assunto. “Reitero meu respeito a todas a mulheres e pessoas que se sentem de alguma forma abusadas. Que a justiça apure todos os fatos.”

Em suas redes sociais, Francinne disse que passou por situações que a “traumatizaram” e relatou no boletim de ocorrência que teria sido estuprada e agredida.

“Eu vivi muito tempo da minha vida em um relacionamento extremamente abusivo, controlador, violento, eu não enxergava isso. Só sabia que eu tinha que ser muito grata a essa pessoa por tudo que ela fez por mim, por tudo que gastou, tudo que ela me fez ser hoje. Tinha uma dívida eterna com essa pessoa”, desabafou ela, que, na ocasião, não citou o nome do ex.

“Aconteceram coisas horríveis comigo, que me traumatizam até hoje quando eu lembro, e quero dizer que tive coragem de sair dessa. Não era mais feliz, não tinha mais o brilho, não era mais eu. Foi muito difícil, a minha sorte é que eu tenho família e amigos que me ajudaram”, acrescentou Francinne, no vídeo postado na internet.

