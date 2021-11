“As reclamações por cobranças por viagens não feitas ou taxas de cancelamento indevidas mostram ainda uma falha dos apps, já que há um monitoramento do trajeto percorrido.”

Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), reconhece que, quando o preço não cobre o custo do serviço, a qualidade fica prejudicada. E recomenda ao consumidor sempre registrar as queixas:

“É importante para a empresa ficar ciente da situação e também para que os órgãos de defesa do consumidor possam tomar providências.”