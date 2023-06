Mundo Ucrânia afirma que a Rússia já perdeu quase 210 mil soldados desde o início da guerra

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

As estimativas das perdas russas variam de acordo com diferentes fontes Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Cerca de 208 mil soldados russos foram mortos desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, afirmou o porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas Ucranianas, Serhii Cherevatyi.

Ele destacou que esse número é maior do que os aproximadamente 170 mil miliares russos que estariam envolvidos na invasão inicial ao território ucraniano.

As estimativas das perdas russas variam de acordo com diferentes fontes. O Ministério da Defesa da Rússia não divulga atualizações sobre suas baixas desde setembro do ano passado, quando o ministro Sergei Shoigu disse que menos de 6 mil soldados russos haviam sido mortos no conflito.

