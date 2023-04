Mundo Ucrânia: ataque russo deixa 11 mortos enquanto Kiev aguarda novo sistema de defesa dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

A Força Aérea da Ucrânia disse que o país em breve terá armas para tentar impedir ataques como o de sexta-feira (14)

O número de mortos em ataques com mísseis russos na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, subiu para 11 neste sábado (15), enquanto equipes de resgate tentavam alcançar pessoas presas nos escombros de um prédio de apartamentos, disseram autoridades ucranianas.

A Força Aérea da Ucrânia disse que o país em breve terá armas para tentar impedir ataques como o de sexta-feira (14). A entrega do sistema de defesa aérea Patriot prometido pelos EUA era esperada na Ucrânia algum tempo depois da Páscoa, disse o porta-voz da força aérea ucraniana, Yuriy Ihnat.

O país predominantemente cristão ortodoxo está se preparando para observar a Páscoa no domingo (16). Falando no sábado na TV estatal ucraniana, Ihnat se recusou a dar um cronograma preciso para a chegada do sistema de mísseis defensivo, mas disse que o público saberia “assim que a primeira aeronave russa for abatida”.

Um grupo de 65 soldados ucranianos completou seu treinamento no mês passado em Fort Sill, um posto do Exército dos EUA em Oklahoma, e voltou à Europa para aprender mais sobre o uso do sistema de mísseis defensivo para rastrear e derrubar aeronaves inimigas.

Autoridades disseram na época que os ucranianos voltariam para seu país com uma bateria de mísseis Patriot, que normalmente inclui seis lançadores móveis, um radar móvel, um gerador de energia e um centro de controle de engajamento.

Equipes de resgate em Sloviansk recuperaram os corpos de duas pessoas sob os escombros de uma casa atingida pelos ataques, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado. Eles também procuravam cinco pessoas que permaneceram nos destroços do prédio de apartamentos, bem como os moradores de três unidades que foram dadas como desaparecidas, disse Vadym Liakh, chefe do governo local.

Em Kherson, uma mulher de 48 anos e sua filha de 28 anos morreram no sábado depois que as forças russas bombardearam um bairro da cidade, disse a administração regional no Telegram. A cidade portuária do sul foi ocupada pelas forças russas nos primeiros meses da guerra, mas as forças ucranianas recuperaram o controle dela em novembro, uma das derrotas mais notáveis no campo de batalha para Moscou. Fonte: Associated Press.

Ucrânia: ataque russo deixa 11 mortos enquanto Kiev aguarda novo sistema de defesa dos Estados Unidos

