Mundo Ucrânia vê alto risco de ataque ser lançado de Belarus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rússia e Belarus não se manifestaram até o momento sobre a avaliação do gabinete presidencial de Zelensky (foto) Foto: Reprodução Rússia e Belarus não se manifestaram até o momento sobre a avaliação do gabinete presidencial de Zelensky (foto). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ucrânia vê um alto risco de um ataque à região de Volyn, no oeste do país, ser lançado de Belarus, disse o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky neste domingo (20), citando os militares.

A invasão russa se concentrou principalmente nas áreas norte, sul e leste da Ucrânia, embora mísseis também tenham atingido a base militar de Yavoriv na semana passada, perto da fronteira polonesa.

Rússia e Belarus não se manifestaram até o momento sobre a avaliação do gabinete presidencial de Zelensky. Não ficou imediatamente claro se a Ucrânia viu a ameaça de um ataque a Volyn pelas forças russas ou pelos militares da Belarus, que até agora não comprometeu suas tropas publicamente para apoiar a Rússia.

Apesar disso, Belarus já foi alvo de sanções ocidentais pela proximidade do presidente Aleksander Lukashenko a Vladimir Putin.

Ao mesmo tempo, é no país que se concentram as negociações presenciais entre delegações ucranianas e russas que discutem acordos de cessar-fogo. No momento, as conversas acontecem de maneira remota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo