| Uergs garante cessão de uso do campus central por 20 anos

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

O espaço garantido é o do campus central da entidade, que contempla a unidade universitária, a reitoria e a biblioteca central.

A concessão do imóvel em que atualmente localiza-se o campus central Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Uergs) foi garantida à instituição por 20 anos, pelo Comitê Gestor de Ativos do Estado, na última semana. A cessão faz referência aos prédios onde operava a extinta Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec),na rua Washington Luiz, nº 675, no Centro Histórico de Porto Alegre. O processo de transferência provisória foi realizado com intermédio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) e foi concretizado, inicialmente, em julho de 2021, com a validade de um ano.

O espaço destina-se à consolidação do campus central da Uergs, que contempla a unidade universitária, a reitoria e a biblioteca central, abarcando os cursos de Letras, Administração Pública, Administração em Sistemas e Serviços de Saúde, Engenharia de Energia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Engenharia de Controle e Automação. Além destes, o novo campus possibilita a realização de atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão, que são potencializadas pelos laboratórios de ponta existentes na estrutura recebida.

Melhorias previstas

Com a fruição do imóvel, a Uergs pode encerrar a locação do antigo prédio destinado à reitoria e do Cetaf/CEEE, onde eram ministradas as aulas da unidade em Porto Alegre – ação que repercutirá em uma redução de despesas de ao menos R$ 2 milhões ao ano.

Recebidas as primeiras adaptações nas salas de aulas e laboratórios, o novo campus central já está sendo utilizado para atividades discentes e docentes neste semestre, que marca o retorno das atividades presenciais na universidade após o período de ensino remoto emergencial em função da covid-19. Ao todo, cinco salas de aula foram disponibilizadas, das quais uma será utilizada como espaço didático com computadores. Está prevista, ainda para 2022, a viabilização de mais três salas de aula e do espaço para instalação definitiva da biblioteca central.

Histórico

Em julho do ano passado, a Uergs transferiu a sua reitoria para o novo campus central, no prédio 4, ocupação autorizada, na época, a partir de um termo de cessão de uso, em caráter gratuito. Nessas mesmas condições, em setembro, a universidade passou a ocupar uma extensão maior da área, instalando-se em outros prédios. Em novembro, a Uergs recebeu outro espaço anteriormente atribuído à Cientec, no município de Cachoeirinha (Av. das Indústrias, nº 2.270), onde planeja implantar o seu parque tecnológico.

