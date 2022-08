Porto Alegre Prevenção ao escorpião amarelo é tema de palestra nesta terça-feira em Porto Alegre

15 de agosto de 2022

As picadas do escorpião amarelo são caracterizadas por dor local, sudorese, vômitos e agitação. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Profissionais da Unidade de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde participam nesta terça-feira (16), da palestra Escorpionismo, um problema de saúde pública, na Factum Ensino Técnico e Faculdade (Largo João Amorim de Albuquerque, 60 – Centro Histórico). A palestra, que começa às 8h30min, terá a presença da bióloga Fabiana Ninov, que atuou na vigilância do escorpião amarelo na diretoria de Vigilância em Saúde.

O bairro é o que concentra o maior número de ocorrências de visualização do animal na cidade. Das 300 notificações ao serviço 156, 205 delas ocorreram no Centro; 92, no bairro Mário Quintana, duas no Menino Deus e uma no Passo D’Areia. Também foi no Centro que aconteceu o único acidente (picada) com escorpião amarelo registrado em Porto Alegre neste ano.

Ninov vai abordar as características do animal. Os profissionais da Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS estarão no local para prestar orientações sobre o trabalho realizado em relação à vigilância do escorpião amarelo. O evento, gratuito, é aberto à comunidade.

As picadas do escorpião amarelo são caracterizadas por dor local, sudorese, vômitos e agitação. Nos casos moderados e graves, especialmente em crianças, a sintomatologia é mais severa, podendo incluir alterações cardíacas e tremores, entre outros.

Acidentes graves são tratados com soro específico em ambiente hospitalar. A referência em Porto Alegre é o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e a recomendação é de que, diante de uma ocorrência, levar a vítima o mais rápido possível para atendimento médico.

Para evitar a aproximação dos escorpiões, a recomendação é de que o arredor da moradia seja limpo, com grama aparada e sem entulho ou lixo. Na residência, devem ser vedadas soleiras das portas com saquinhos de areia ou friso de borracha e instaladas telas nas portas, janelas e nos ralos de banheiros e cozinha (ou ralo abre-fecha).

