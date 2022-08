Acontece Rede Pampa recebe o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além da diretoria da Rede Pampa, diversas autoridades estiveram presentes na homenagem. Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede Pampa de Comunicação recebeu, na noite desta segunda-feira (15), o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A premiação foi entregue em homenagem à atuação da empresa, em sessão solene realizada no Plenário Otávio Rocha sob a condução do presidente do Legislativo, vereador Idenir Cecchim (MDB).

Na cerimônia, o presidente Alexandre Gadret ressaltou o orgulho de receber a distinção: “É uma alegria esse reconhecimento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre pelo trabalho desenvolvido pela Rede Pampa por mais de 50 anos de atividades comprometidas com o nosso estado”. Conforme o gestor, essa lembrança também “reafirma o nosso compromisso de prestar um bom serviço, focando no hiperlocalismo, que é uma das nossas principais características e um ponto forte no mercado da comunicação no Rio Grande do Sul”.

Gadret lembrou que o conglomerado midiático possui mais de cem retransmissoras de televisão, que, segundo ele, têm programas que “falam a nossa língua” e assuntos relevantes para os gaúchos. O presidente também citou as emissoras de rádio, que trazem programações específicas para os cidadãos. Assim, para ele, receber o Troféu demonstra que a empresa está no caminho certo e que esse trabalho é admirado não só pela população de maneira geral – o que é comprovado pelos índices de audiência -, mas também pelas personalidades políticas e empresariais. “Então fica o nosso agradecimento à Câmara que, de forma unânime, aprovou esta homenagem, e o nosso orgulho de prestar um bom trabalho na comunicação do Rio Grande do Sul.”

A homenagem foi proposta pela vereadora Comandante Nádia (PP). “Homenagear a Rede Pampa é como homenagear o Rio Grande do Sul. Afinal, ela traz música, cultura, entretenimento, debates importantes, futebol, entrevistas e informações, deixando a população gaúcha por dentro de tudo o que está acontecendo, sempre engajada com o desenvolvimento do estado”, avaliou a proponente.

O prefeito Sebastião Melo também esteve presente e destacou a atuação da empresa em todos os cantos do Rio Grande do Sul. “Nesses 50 anos, onde houve algum desafio ou novidade no estado, lá estava a Rede Pampa. Da Expointer ao South Summit, seja relatando o impacto das chuvas ou o novo plano diretor de Porto Alegre, só temos a agradecer pelo trabalho de vocês”, comentou.

Sobre a honraria

O “Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre” é concedido a pessoas físicas ou jurídicas que destacaram-se publicamente por suas ações em quaisquer áreas do conhecimento humano e contribuíram para o desenvolvimento social, econômico ou humano da cidade.

Fotos: Leonardo Lopes/CMPA

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece