Rio Grande do Sul Pavilhão da Agricultura Familiar terá 337 empreendimentos na Expointer

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

São dez expositores a mais do que em 2019, ano da última edição da feira antes da pandemia. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer contará neste ano com a participação de 337 empreendimentos de 166 municípios, sendo 160 do Rio Grande do Sul. São dez expositores a mais do que em 2019, ano da última edição da feira antes da pandemia, quando houve 327 participantes.

Dos empreendimentos previstos para este ano, há 268 agroindústrias, 52 de artesanato e 17 de flores, plantas e mudas. Os visitantes encontrarão produtos tradicionais da agricultura familiar como queijo, salame, melado, geleia, compota, mel, vinho, espumante, cachaça, pão e cuca.

A Expointer ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). Mais informações em expointer.rs.gov.br.

Agroindústrias

As agroindústrias gaúchas que participam do pavilhão integram o Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf). Além delas, há quatro provenientes de Minas Gerais, uma de Santa Catarina e uma do Rio de Janeiro.

“Com a retomada da feira sem restrições severas, estamos otimistas. Esperamos recorde de público e de vendas no pavilhão, superando 2019, quando foram comercializados mais de R$ 4,5 milhões”, destaca a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural (Seapdr).

Concurso

O 10º Concurso dos Produtos da Agroindústria Familiar contará com nova categoria: doce de leite. Também são destaques os segmentos de vinho tinto, suco de uva integral, queijo colonial, cachaça, salame, linguiça e mel. O concurso é organizado de 29 a 31 de agosto (a premiação está marcada para 2 de setembro).

O público que estiver no pavilhão, por sua vez, poderá participar da escolha dos melhores produtos nas categorias cucas variadas italiana e alemã.

