Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Ao todo, são 530 vagas remanescentes da seleção realizada em janeiro. (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) publicou nessa semana o edital do processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas nos cursos de graduação. As inscrições estarão abertas de 5 a 15 de fevereiro e devem ser realizadas pela internet, na Central do Candidato. A seleção será feita por meio das notas de português e matemática obtidas durante o Ensino Médio.

São 530 vagas remanescentes da seleção realizada em janeiro, para ingresso em cursos ofertados em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Metade das vagas são destinadas a pessoas economicamente hipossuficientes, negras, pardas e indígenas (de acordo com a população no Estado). Além disso, há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

Veja como estão distribuídas as vagas: ampla concorrência, 10% para pessoas com deficiência, 50% para hipossuficientes economicamente (desses, 10% são para negros e pardos e 0,3% são para indígenas – conforme informações do IBGE sobre essa população).

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da universidade – uergs.edu.br/ingresso-simplificado-2024.

É importante salientar que é de exclusiva responsabilidade dos candidatos a observância do cronograma e requisitos para inscrição.

Em caso de dúvidas sobre o processo de inscrição, envie um e-mail para a unidade universitária para a qual se inscreveu ou para o Decor (decor@uergs.edu.br).

Confira a relação de cursos e unidades universitárias com vagas disponíveis:

– Administração: Cachoeira do Sul e Sananduva.

– Administração Pública: Frederico Westphalen e Porto Alegre.

– Agronomia: Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Luiz Gonzaga, Três Passos e Vacaria.

– Ciência e Tecnologia de Alimentos: Caxias do Sul, Cruz Alta e Encantado.

– Ciências Biológicas – Ênfase em Gestão Ambiental Costeira: Litoral Norte – Osório.

– Dança: Porto Alegre.

– Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia: Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

– Engenharia de Energia: Porto Alegre.

– Gestão Ambiental: Botucaraí – Soledade, Erechim, Hortênsias (São Francisco de Paula), São Borja e Tapes.

– Letras: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa: Porto Alegre.

– Pedagogia: Bagé, Cruz Alta, Hortênsias (São Francisco de Paula) e Litoral Norte – Osório.

A Uergs não cobra taxa de inscrição nem mensalidade pelos cursos de graduação.

Cursos de especialização

A Uergs também abriu processo seletivo para seis cursos de especialização em diferentes áreas nas unidades em Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. Confira a relação de cursos, com as respectivas unidades de oferta e os períodos de inscrição que ainda vigoram:

– Educação Básica: Reflexões Téorico-Práticas – 1ª Edição (Caxias do Sul) – inscrições de 9/01 a 12/02.

– Gestão Pública – 6ª Edição Reformulado (Porto Alegre) – inscrições de 9/01 a 16/02.

– Gestão e Desenvolvimento Rural – 1ª Edição (Frederico Westphalen) – inscrições de 9/01 a 25/02.

– Tecnologias Sustentáveis para a Agricultura e o Meio Ambiente – 1ª Edição (Santa Cruz do Sul) – inscrições de 9/01 a 25/02.

– Gestão Ambiental na Indústria (Erechim) – inscrições de 12/02 a 26/03.

