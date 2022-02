Rio Grande do Sul Uergs oferece 1.130 vagas para ingresso em 2022

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para concorrer a uma das vagas da Uergs, são exigidos no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na redação. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Para concorrer a uma das vagas da Uergs, são exigidos no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na redação. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) está ofertando 1.130 vagas em 34 cursos de graduação, distribuídas em 23 unidades, para ingresso em 2022/2 por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os candidatos devem utilizar a nota obtida na edição mais recente do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para se inscrever no Sisu de 15 a 18 de fevereiro, no site do sistema, pertencente ao MEC (Ministério da Educação).

Para concorrer a uma das vagas da Uergs, são exigidos no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na redação. Além disso, cada prova tem um peso específico por curso.

Metade das vagas são reservadas para candidatos economicamente hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (de acordo com a população no Estado) e 10% para pessoas com deficiência.

A chamada única no Sisu ocorrerá em 22 de fevereiro e o período de matrículas para ingressar na Uergs será de 23 de fevereiro a 8 de março. O início do semestre letivo para os ingressantes via Sisu está previsto para 8 de agosto.

A relação de vagas, cursos e unidades de oferta está disponível no site https://www.uergs.edu.br/ingresso2022.

Unidades universitárias da Uergs e seus cursos:

Alegrete: 20 vagas em Pedagogia – Licenciatura

Alto do Botucaraí: Soledade: 20 vagas em Gestão Ambiental

Bagé: 40 vagas em Pedagogia – Licenciatura

Bento Gonçalves: 30 vagas em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Cachoeira do Sul: 40 vagas em Administração (Rural e Agroindustrial) e 40 vagas em Agronomia

Caxias do Sul: 30 vagas em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Cruz Alta: 30 vagas em Pedagogia – Licenciatura e 30 vagas em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Encantado: 20 vagas em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Erechim: 25 vagas em Administração (Rural e Agroindustrial) e 20 vagas em Bacharelado em Gestão Ambiental

Frederico Westphalen: 40 vagas em Administração Pública

Guaíba: 40 vagas em Engenharia de Computação

Litoral Norte: 30 vagas em Ciências Biológicas – Bacharelado e 40 vagas em Pedagogia – Licenciatura

Porto Alegre: 50 vagas em Engenharia de Energia; 50 vagas em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; 50 vagas em Engenharia de Controle e Automação; 40 vagas em Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; 40 vagas em Administração de Sistemas e Serviços em Saúde; e 40 vagas em Administração Pública

Sananduva: 30 vagas em Administração (Rural e Agroindustrial)

Santa Cruz do Sul: 40 vagas em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e 20 vagas em Bacharelado em Agroecologia (em parceria com a Escola Família Agrícola – EFA)

Santana do Livramento: 30 vagas em Agronomia e 30 vagas em Desenvolvimento Rural e Gestão Rural

São Borja: 20 vagas em Bacharelado em Gestão Ambiental

São Francisco de Paula: Hortênsias: 25 vagas em Bacharelado em Gestão Ambiental

São Luiz Gonzaga: 40 vagas em Agronomia

Tapes: 40 vagas em Administração e 20 vagas em Bacharelado em Gestão Ambiental

Três Passos: 40 vagas em Agronomia e 30 vagas em Bacharelado em Gestão Ambiental

Cronograma

Inscrição no Sisu 2022/1: de 15/2 a 18/2

Resultado da chamada regular do Sisu: 22/2

Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera: de 22/2 a 8/3

Matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular: de 23/2 a 8/3

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul