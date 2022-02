Rio Grande do Sul Mais de 15 mil candidatos participam do vestibular da UFRGS neste fim de semana

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Estão aptos para o processo 15,2 mil candidatos, que concorrem a 3,9 mil vagas. Foto: Divulgação Provas serão realizadas em Porto Alegre e outras seis cidades gaúchas. (Foto: EBC) Foto: Divulgação

Às 15h deste sábado (12) e domingo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realiza as provas de seu vestibular de 2022. São 15.234 inscritos para 3.980 vagas nos cursos de graduação em Porto Alegre e outras seis cidades gaúchas: Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, Tramandaí, Imbé e Bento Gonçalves.

Os portões estarão abertos desde as 14h30min e sugere-se a chegada com antecedência aos locais dos testes, que podem ser conferidos no site www.ufrgs.br. A tempo máximo para realização dos exames é de cinco horas e meia, sendo que ninguém pode deixar a sala antes de duas horas.

– Sábado: História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação.

– Domingo: Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química.

Os gabaritos serão divulgados a partir das 9h de domingo e de segunda-feira (14) em ufrgs.br. Será possível acessar a folha de respostas no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Já o listão de classificados tem divulgação prevista para 25 de fevereiro.

O que é permitido

O vestibulando deve portar documento de identificação original que contenha o número utilizado na inscrição do concurso: carteira de identidade, de habilitação, passaporte ou similar emitido por conselhos e ordens profissionais.

Não serão aceitos protocolos de encaminhamentos nem documentos em que conste a inscrição “não alfabetizado”, ou cuja fotografia não possibilite o reconhecimento.

Em caso de extravio, furto ou roubo do documento, o candidato deve apresentar o boletim de ocorrência policial – nesse caso, ele assina uma “Declaração de Prova Condicional”.

Também é necessário levar caneta esferográfica azul ou preta. Lápis e borracha são opcionais para uso em rascunhos. Não serão permitidas consultas de qualquer natureza durante as provas.

Os candidatos também não podem utilizar ou manter consigo telefone celular, fones de ouvido ou outros aparelhos eletrônicos, nem usar bonés ou chapéus. Objetos diferentes dos permitidos deverão ser acondicionados em embalagem plástica fornecida pela equipe de organização da prova e mantidos lacrados até a saída do candidato.

“Sabatistas”

Neste primeiro dia de exame, quem assinalou na inscrição a condição de “sabatista” (que não realiza determinadas atividades nos turnos da manhã e tarde de sábados, por motivos religiosos) deve ingressar no local de prova até o horário indicado para todos os participantes e aguardar em isolamento o horário das 19h, adaptado para a realização das provas.

Durante o período de espera, o vestibulando com tal perfil não pode fazer qualquer tipo de consulta, comunicação ou manifestação. Já no domingo, as regras são as mesmas para os demais.

Medidas sanitárias

Esta edição do concurso será realizada com observação de protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. Conforme a UFRGS, os locais de aplicação estão com ocupação reduzida das salas, para maior distanciamento entre os participantes.

Todos devem usar máscara de proteção facial cobrindo nariz e boca. Os bebedouros dos prédios com realização de permanecerão desativados, mas os vestibulandos podem levar garrafa de água.

(Marcello Campos)

