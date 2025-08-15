Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul UFRGS apresenta proposta de criação de Campus na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Ainda não há decisão sobre o local de instalação do Campus.

Foto: Rochelle Zandavalli/UFRGS
Foto: Rochelle Zandavalli/UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresentou, nesta sexta-feira (15) a proposta de criação e instalação do Campus da UFRGS na Serra, que prevê seis cursos de graduação nas áreas de Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Agrícola, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados, Administração e Pedagogia, além da possibilidade de posterior ampliação da oferta com cursos nas áreas de Saúde, Artes e Humanidades.

Ainda não há decisão sobre o local de instalação do Campus. A universidade deve optar entre três áreas. Duas delas – o Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e o prédio que até recentemente abrigava uma faculdade privada na área central de Caxias – já foram visitadas e avaliadas tecnicamente. Uma terceira opção deve ser conhecida nos próximos dias. Pedro Costa salientou que a decisão levará em conta a necessidade de adequações prediais e as despesas de custeio, além de localização e acesso facilitados.

Intitulado Gestão Aberta: Perspectivas para o Campus na Serra Gaúcha, o evento foi conduzido pela reitora Marcia Barbosa e pelo vice-reitor Pedro Costa com a participação dos integrantes da Comissão de Assessoramento, especialmente constituída para realizar e propor estudos, pesquisas e avaliações técnicas que embasaram a proposta apresentada.

A apresentação enfatizou que o Campus Serra é uma resposta a uma demanda histórica da região. Conforme a reitora Marcia Barbosa, a ampliação da atuação da UFRGS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) constitui-se em uma oportunidade de acesso privilegiado aos recursos destinados à política pública.

Marcia acrescentou que significa também a possibilidade de desenvolver projetos inovadores e de ampliar as interações acadêmicas, tanto com o setor privado como público, aumentando a arrecadação de recursos financeiros próprios.

Foram apresentadas ainda informações sobre o Novo PAC, lançado em junho de 2024, que prevê a expansão da rede federal de universidades, e o andamento da demanda do governo federal na UFRGS. Os estudos que fundamentam a proposta a ser submetida ao Conselho Universitário (Consun) em setembro contemplam levantamentos sócio-demográficos e econômicos, além do potencial de parcerias na região.

Também nesse período, houve tratativas da UFRGS com o Ministério da Educação (MEC) no sentido de obter garantia de recursos que viabilizem a instalação e o funcionamento do Campus. O Novo PAC prevê R$ 60 milhões para a instalação e mais recursos de complementação orçamentária para seu funcionamento. A UFRGS demandou ao MEC R$ 75 milhões.

O vice-reitor explicou que foi solicitado em torno de R$ 6 milhões para o primeiro ano de funcionamento, chegando a R$ 11 milhões no quinto ano, em valores atuais. O MEC já aprovou, para 2025, valor extra para custeio na ordem de R$ 1,037 milhão para organização do espaço físico e se comprometeu com a complementação orçamentária para custeio.

 

