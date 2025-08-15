Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Porto Alegre Bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo.

Foto: Eliomar da Silva Coimbra/DMLU
A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo.

Foto: Eliomar da Silva Coimbra/DMLU

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) promove um mutirão de limpeza neste domingo (17), na Vila Tripa, bairro Ponta Grossa, na Zona Sul de Porto Alegre. A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo. Cerca de 15 garis, com o auxílio de cinco caminhões, um caminhão truck e uma retroescavadeira, realizarão o serviço.

As equipes limpam os pontos crônicos da localidade duas vezes por semana. Nas ações, são retiradas cerca de 40 toneladas de resíduos.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, explica que os plantões aos domingos são estratégicos para atuar nas áreas que mais precisam de atenção na cidade. “No extremo sul, estamos reforçando as ações de limpeza para combater os focos recorrentes de descarte irregular. Nosso objetivo é melhorar a qualidade dos espaços públicos, mas isso só é possível com a colaboração da população”, destaca Hundertmarker.

Denúncias ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos, como focos de lixo, podem ser encaminhadas pelo sistema 156.

