Rio Grande do Sul Ufrgs confirma aplicação presencial do Vestibular para 12 e 13 de fevereiro

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Candidatos deverão cumprir as orientações sanitárias dos locais de prova Foto: Arquivo/UFRGS Candidatos deverão cumprir as orientações sanitárias dos locais de prova. (Foto: Arquivo/UFRGS) Foto: Arquivo/UFRGS

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) informa que a aplicação das provas do Concurso Vestibular da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 2022 está mantida para os dias 12 e 13 de fevereiro.

Cumprindo o item 1.6.1 do edital, que indicava aviso de confirmação com, pelo menos, trinta dias de antecedência, a Coperse realizou consulta ao Comitê responsável pelo plano de contingenciamento frente ao risco de disseminação pelo coronavírus/Covid-19 (Comitê Covid UFRGS), que se posicionou pela manutenção do processo seletivo no formato presencial, desde que medidas sanitárias rígidas sejam cumpridas pelos vestibulandos e pelas equipes envolvidas na aplicação das provas, de acordo com as “Diretrizes para retorno restrito das atividades presenciais na UFRGS”.

Posteriormente, os candidatos receberão as informações sobre as medidas sanitárias necessárias para o comparecimento seguro nos dias de prova. Novas orientações poderão ser emitidas pelo Comitê Covid UFRGS, tendo em vista a análise da situação pandêmica no Rio Grande do Sul e no Brasil. No dia 28 de janeiro, a Coperse realizará a comunicação individual do local de aplicação, conforme o calendário disponível no Manual do Candidato do Vestibular.

Dois dias de aplicação

O Concurso Vestibular 2022 oferece 3.980 vagas em 89 opções de curso. Conforme o Programa de Ações Afirmativas, 50% das vagas de cada curso são reservadas aos candidatos que concorrem nas modalidades de cotas. As provas serão realizadas nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

No sábado, dia 12 de fevereiro, às 15h, serão aplicadas as provas de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação; e, no domingo, dia 13, também às 15h, de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. Nesta edição, cada disciplina terá 15 questões, e o candidato terá 5 horas e 30 minutos em cada um dos dias.

