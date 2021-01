Ciência UFRGS disponibiliza geladeiras e veículos para auxiliar na vacinação contra a Covid em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











São 55 geladeiras e quatro camionetes para auxiliar na vacinação. Foto: Reprodução São 55 geladeiras e quatro camionetes para auxiliar na vacinação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) colocou à disposição da Prefeitura de Porto Alegre 55 geladeiras e quatro camionetes para auxiliar na vacinação contra a Covid-19. Os refrigeradores servirão para armazenamento das doses e as camionetes, no transporte das vacinas. A iniciativa da Reitoria, através da Pró-Reitoria de Inovação e Assuntos Institucionais, já foi acordada com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Segundo a universidade, essa é uma das ações da instituição no combate à pandemia: desde março, vem atuando em diversas frentes, como realização de exames de Covid no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, confecção de protetores faciais, produção de álcool gel, dentre muitas outras atividades.

Testes para diagnóstico

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde na última semana 50 mil testes RT-PCR para o diagnóstico da Covid-19 nos funcionários da instituição e na população em geral.

O material está armazenado no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que tem organizado e executado toda uma dinâmica de trabalho e realiza testes desde abril do ano passado para prefeituras e instituições de todo o Rio Grande do Sul.

Para o pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, Geraldo Pereira Jotz, iniciativas como essa reforçam a importância de a UFRGS estar em diálogo constante, não apenas com o Ministério da Educação, mas com outros órgãos do governo federal, “buscando o melhor para toda a sociedade, uma vez que essa é a missão maior da universidade.” O pró-reitor informou que a economia gerada ao orçamento da universidade pela doação desses testes é de aproximadamente R$ 3 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência