Porto Alegre Fiscalização da prefeitura vai intensificar combate às aglomerações em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Operações onde o distanciamento não estava sendo respeitado. Foto: Divulgação/PMPA Operações onde o distanciamento não estava sendo respeitado. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A equipe de fiscalização da prefeitura reuniu-se, na tarde desta segunda-feira (11) por videoconferência, para alinhar condutas de trabalho e assegurar que os protocolos sanitários de funcionamento de atividades econômicas em vigor sejam cumpridos. O foco é evitar aglomerações.

A partir da adesão ao Plano de Cogestão Regional, assinado sábado (9) pelo prefeito Sebastião Melo e gestores dos municípios que integram a R10, Porto Alegre passa a adotar as regras da bandeira laranja do Sistema Estadual de Distanciamento Controlado. Também no sábado, foi publicado o decreto 20.891 com os novos protocolos sanitários gerais e setorizados para o funcionamento de atividades.

Segundo o secretário municipal extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Renato Ramalho, ao adotar o modelo do governo do Estado, a Capital traz mais segurança jurídica, viabiliza a preservação de atividades econômicas e também exige mais responsabilidade dos empresários, comerciantes e cidadãos, com adoção de protocolos mais rígidos.

Além de observar os protocolos de segurança para operação dos negócios, os empresários, por exemplo, deverão fazer uma busca diária para identificar trabalhadores com sintomas de síndrome gripal e encaminhamento médico de casos suspeitos.

“Convocamos os setores econômicos e a população para um grande pacto municipal de enfrentamento à pandemia. Os protocolos sanitários de funcionamento de atividades foram intensificados e devem ser fiscalizados não só pelo poder público, mas também pelas empresas e pelos cidadãos”, afirma o secretário.

O diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, reforça que a fiscalização será rígida. “Não estamos pedindo muito, só que os protocolos sejam cumpridos”, completa.

Penalidades

Em caso de descumprimento do decreto, o Código Municipal de Saúde prevê desde advertência até a suspensão das atividades e, dependendo da gravidade, o encaminhamento para as autoridades policiais pela caracterização de crime por disseminação de vírus e de doenças contagiosas.

Operações dispersam aglomerações

Na madrugada de sábado, em ação conjunta com a Brigada Militar (BM) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), nessa madrugada, a Guarda Municipal desfez várias aglomerações em Porto Alegre. As operações ocorreram na frente de bares onde os frequentadores não estavam respeitando o distanciamento social, nas ruas Fernando Machado (Centro Histórico), Padre Chagas (Moinhos de Vento) e Lima e Silva (Cidade Baixa), no Largo dos Açorianos e na Praça XV (Centro Histórico).

A Guarda Municipal salienta que a colaboração da população é fundamental para enfrentar a pandemia da Covid-19. O comandante da corporação, Marcelo Nascimento, afirmou que as pessoas podem contribuir respeitando os protocolos e denunciando irregularidades pelos telefones 156 e 153. “Estaremos atentos e vamos agir sempre em prol da proteção da população e das atividades econômicas da cidade”, diz Nascimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre