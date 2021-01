Brasil Covid-19: Brasil chega a 8,13 milhões de casos e tem 203,5 mil mortes

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (11) que 203.580 pessoas já perderam a vida por causa da pandemia do coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registradas 480 mortes em decorrência da doença. No domingo (10), o painel do ministério trazia 203.100 óbitos. Ainda há 2.633 falecimentos em investigação por equipes de saúde.

O número de casos desde o início da pandemia totalizou 8.131.612. Entre domingo e esta segunda, as autoridades de saúde registraram mais 25.822 diagnósticos positivos. No domingo, o número de pessoas infectadas desde que a pandemia começou subiu para 8.105.790.

O balanço é feito a partir de informações sobre casos e mortes coletadas e enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Há 720.549 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde e 7.207.483 pessoas recuperadas da doença.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e nas segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação de dados pelas secretarias de Saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao Ministério da Saúde.

Estados

Na lista de Estados com mais mortes, o topo é ocupado por São Paulo (48.379), seguido por Rio de Janeiro (26.771), Minas Gerais (12.736), Ceará (10.160) e Pernambuco (9.851).

As unidades federativas com menos óbitos são Roraima (793), Acre (826), Amapá (976), Tocantins (1.274) e Rondônia (1.926).

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou 1.699 novos casos de Covid-19 e mais 59 mortes provocadas pela doença, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (11) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 482.062. Já o número de óbitos aumentou para 9.498.

Entre as pessoas infectadas pela Covid-19 no RS, 457.266 (95% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge todos os municípios gaúchos.

Indígenas

O total de casos confirmados entre indígenas chegou a 44.680, de acordo com balanço feito pela Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). A entidade contabiliza, ainda, 915 mortes decorrentes da doença, que já atinge 161 povos indígenas.

Pela contagem oficial, do governo federal, foram confirmadas 38.783 infecções de Sars-CoV-2, entre indígenas. O número de recuperados chegou a 34.066, conforme dados do Boletim Epidemiológico, divulgado no dia 8 de janeiro, pela Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). O número de óbitos decorrentes da doença também é menor do que o apresentado pelas organizações indígenas. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, são 518.

A diferença entre os índices se dá em razão dos critérios adotados pelo governo federal, que não considera os casos registrados entre indígenas não aldeados, que vivem em zona urbana. A Apib diverge do método desde o início da pandemia de Covid-19, declarada oficialmente em 11 de março de 2020, pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

