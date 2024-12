Rio Grande do Sul UFRGS divulga lista de aprovados no vestibular; confira

A universidade divulgou o resultado nesta segunda-feira (16) Foto: Secom/UFRGS (Foto: Secom/UFRGS) Foto: Secom/UFRGS

O listão de aprovados da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) está disponível no portal do vestibular. A universidade divulgou o resultado nesta segunda-feira (16). Nesta edição, o vestibular contou com 21.684 candidatos concorrendo a 4.023 vagas de graduação. Veja o listão de aprovados da UFRGS.

As provas aconteceram nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. No primeiro dia, os candidatos responderam questões de língua portuguesa, literatura, história, geografia e matemática, enquanto no segundo dia as disciplinas abordadas foram língua estrangeira, física, química, biologia, além da redação.

Foram 15 questões para cada matéria, totalizando 75 no primeiro dia e 60 no segundo.

