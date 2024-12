Rio Grande do Sul Pesquisa revela o crescimento na atividade industrial no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











IDI-RS subiu 1,7% em outubro na comparação com setembro Foto: CNI/Divulgação (Foto: CNI/Divulgação) Foto: CNI/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IDI-RS (Índice de Desempenho Industrial), divulgado nesta segunda-feira (16) pela Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), cresceu 1,7% em outubro, na comparação com setembro. Foi a quarta alta nos últimos cinco meses, o que levou o índice ao maior nível da série desde dezembro de 2022, recuperando as perdas de maio provocadas pela enchente.

“Os resultados mostram que a recuperação da indústria gaúcha prossegue. O surpreendente crescimento econômico, o desemprego em queda, a renda em elevação e os baixos níveis de estoques continuam dando suporte para a expansão da atividade, juntamente com os esforços de reconstrução do estado”, afirma o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Apesar dos bons números, o presidente da Fiergs faz um alerta. “O cenário também é composto de incerteza relacionada à questão fiscal do país, assim como a inflação e os juros em ascensão, o que explica, mesmo diante do aquecimento em curso, o pessimismo dos empresários gaúchos com o futuro da economia brasileira. Assim, a perspectiva para a atividade industrial nos próximos meses é de continuidade do processo de recuperação cíclica, mas em um ritmo bastante moderado e sujeito a oscilações”, explica Bier.

A maior influência positiva para o aumento do IDI-RS em outubro, segundo a Fiergs, ocorre pela elevação de 5% no faturamento real das empresas. Também avançaram as horas trabalhadas na produção (0,5%), a massa salarial real (0,3%) e o emprego (0,3%), que cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Por outro lado, a indústria gaúcha reduziu em 0,5 ponto percentual a UCI (utilização da capacidade instalada), que atingiu 80,2% em outubro. As compras industriais (insumos e matérias-primas) também caíram, 3,7%, mostrando uma acomodação depois duas fortes altas consecutivas.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o IDI-RS subiu 4,9% em outubro, a quarta alta consecutiva interanual e a quinta do ano, influenciado, em parte, por dois dias úteis a mais do que outubro de 2023. Com isso, manteve o movimento de desaceleração da taxa negativa no acumulado do ano, que passou de -0,9%, em setembro, para -0,3%, em outubro.

No 10º mês do ano, ainda predominaram quedas na comparação com os dez primeiros meses de 2023 entre os componentes do índice, mas uma tendência de melhora em 2024 começa a aparecer: compras industriais (-1,9%), horas trabalhadas na produção (-1,2%), emprego (-1%) e faturamento real (-0,9%). Já a massa salarial real e a UCI cresceram, 3,4%, e 1,6 ponto percentual, respectivamente.

Seis dos 16 segmentos pesquisados reduziram o nível de atividade no acumulado de janeiro a outubro de 2024 relativamente ao mesmo período de 2023. O segmento de Máquinas e equipamentos liderou as perdas (-12,5%), impactado pelo recuo de 18,3% de máquinas e implementos agrícolas. Couros e calçados também registrou queda, de 2,4%. Os destaques positivos foram os segmentos de Veículos automotores (13,3%) e Móveis (9,7%).

Resultados

Na semana passada, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou queda de 1,4% na produção da indústria gaúcha. A aparente contradição com a alta de 1,7% do IDI-RS da Fiergs no mesmo mês tem explicações técnicas.

Uma das explicações para a diferença de resultados ocorre em função das duas pesquisas medirem variáveis diferentes e não cobrirem exatamente a mesma amostra de indústrias. Porém, no acumulado do ano até outubro, por exemplo, a pesquisa do IBGE aponta uma pequena alta da produção, de 0,2%, enquanto no IDI-RS se observa uma leve queda de 0,3%, o que revela que as duas pesquisas seguem uma mesma tendência ao longo do tempo, apresentando comportamento semelhante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pesquisa-revela-o-crescimento-na-atividade-industrial-no-rio-grande-do-sul/

Pesquisa revela o crescimento na atividade industrial no Rio Grande do Sul

2024-12-16