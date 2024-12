Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes prorroga o inquérito das fake news por mais seis meses

16 de dezembro de 2024

Ministro Alexandre de Moraes também determinou que mais 20 pessoas sejam ouvidas no inquérito Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ataques a ministros e instituições. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (16).

Moraes também determinou que mais 20 pessoas sejam ouvidas no inquérito. O foco da extensão é aprofundar as investigações sobre o chamado gabinete do ódio, que teria atuado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O gabinete seria formado por aliados do ex-presidente Bolsonaro e, segundo as investigações, atuaria até mesmo dentro do Palácio do Planalto.

O inquérito das fake news foi aberto em 14 de março de 2019, com base no regimento interno do STF. A iniciativa foi do então presidente do Supremo Dias Toffoli, que designou a relatoria ao ministro Alexandre de Moraes.

Inicialmente, o prazo das investigações estava previsto até janeiro de 2020. Porém, o inquérito tem sido prorrogado desde então.

