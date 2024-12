Acontece Stok Center inaugura loja em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com foco no modelo de atacarejo, a loja traz uma experiência completa para quem busca qualidade e preços baixos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comercial Zaffari Ltda., reconhecida como a segunda maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, inaugura nesta terça-feira (17), mais uma loja da bandeira Stok Center, agora em São Leopoldo.

Localizada na Avenida Mauá, n.º 3164, no Bairro Santa Teresa, a nova unidade é a 36ª da marca e promete transformar o cenário econômico e de consumo na região do Vale do Sinos.

Com foco no modelo de atacarejo, a loja traz uma experiência completa para quem busca qualidade e preços baixos, em um espaço amplo e moderno com 9.929,65 m² de área total e 30 checkouts, garantindo um atendimento rápido e eficiente.

Além de ser uma nova alternativa para economia, a chegada do Stok Center a São Leopoldo impacta diretamente a economia regional, com a geração de 165 empregos diretos e o fortalecimento do comércio local. A expansão da bandeira reflete o crescimento contínuo da Comercial Zaffari, que se destaca como uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, com 46 lojas em operação.

Para a inauguração, os clientes cadastrados no Clube Stok Center terão acesso a mais de 300 ofertas exclusivas. O cadastro é gratuito e pode ser realizado no site www.stokcenter .com.br /clube ou pelo aplicativo Clube Stok Center, disponível para iOS e Android.

A nova loja funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 21h. A abertura ao público acontece às 7h da manhã, apresentando para a comunidade o novo endereço da economia em São Leopoldo.

Sobre o Stok Center

Sinônimo de economia e praticidade, o Stok Center é referência no mercado gaúcho pela qualidade de seus produtos e preços competitivos. A chegada a São Leopoldo reforça o compromisso da Comercial Zaffari com os consumidores e com o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/stok-center-inaugura-loja-em-sao-leopoldo/

Stok Center inaugura loja em São Leopoldo

2024-12-16