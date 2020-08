Seguindo orientação do comitê responsável pelo Plano de Contingenciamento da Covid-19 no âmbito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), o gabinete da reitoria da instituição estendeu a suspensão das atividades presenciais até

O novo prazo mantém o atendimento de demandas de forma on-line e o ensino remoto para a graduação, iniciado no dia 19 de agosto. Recentemente, o gabinete também publicou um documento com orientações necessárias de preparação e de prevenção para quando for possível o retorno das atividades presenciais.

Segundo a UFRGS, o prazo de suspensão das atividades presenciais na universidade pode ser postergado novamente. A retomada, quando for definida, será informada à comunidade universitária com antecedência mínima de 15 dias, por meio de portaria emitida pela reitoria.

Modelo de retomada

O gabinete da reitoria também divulgou o documento “Modelo de Retorno às Atividades Presenciais”, com orientações organizadas pelo grupo de trabalho responsável pela preparação dos condicionantes internos e externos e dos protocolos de prevenção, com vista à proposição de modelos para a volta de atividades presencias na UFRGS quando for possível.