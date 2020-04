Rio Grande do Sul UFRGS prorroga a suspensão de atividades presenciais até o dia 30 de abril

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

A medida visa evitar a propagação do coronavírus Foto: Arquivo/UFRGS

O reitor Rui Vicente Oppermann assinou uma portaria que prorroga o prazo de suspensão das atividades acadêmicas no âmbito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) até o dia 30 de abril.

A decisão tem a finalidade de intensificar as medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus, seguindo as orientações já estabelecidas pelo comitê responsável pelo Plano de Contingenciamento da Covid-19 na universidade.

A portaria também leva em consideração as indicações de órgãos de saúde, os decretos estaduais e municipais e a Carta à Sociedade Gaúcha, assinada também pela universidade.

“Desse modo, as orientações sobre o uso do ensino a distância e do trabalho remoto seguem o estabelecido nas Portarias nº 2286 e nº 2291, ambas de 17 de março”, informou a universidade.

