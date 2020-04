Porto Alegre Circulação de ônibus em Porto Alegre tem redução neste fim de semana

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Devido ao isolamento social, o número de passageiros transportados diminuiu Foto: Fernanda Leal/PMPA Devido ao isolamento social, o número de passageiros transportados diminuiu. (Foto: Fernanda Leal/PMPA) Foto: Fernanda Leal/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre diminuiu em 67% neste sábado (04) e em 60% neste domingo (05) a circulação dos ônibus na cidade devido à redução do número de passageiros em meio à pandemia de coronavírus.

No fim de semana passado, a diminuição na tabela horária foi de 26% no sábado e de 39% no domingo. “Manter o transporte, que é um serviço essencial, fiscalizar a higienização constante e possibilitar o deslocamento das pessoas que não podem contar com outra opção estão entre as prioridades da prefeitura neste momento de combate ao coronavírus. Mesmo com a redução, 190 mil viagens são realizadas diariamente nos ônibus de Porto Alegre”, afirmou o Executivo municipal.

A prefeitura também destaca que a orientação neste momento é para que as pessoas permaneçam nas suas casas.

