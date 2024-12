Rio Grande do Sul UFRGS prorroga prazo para envio de documentos do vestibular 2025

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

O Portal do Candidato apresentou problemas na segunda-feira, mas já voltou a funcionar Foto: Secom/UFRGS (Foto: Secom/UFRGS) Foto: Secom/UFRGS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) prorrogou o prazo para o envio de documentos dos aprovados no vestibular 2025. A data inicial era 23 de dezembro, mas passou para às 23h59 do dia 26 de dezembro por falhas no sistema.

Segundo a UFRGS, o Portal do Candidato apresentou problemas na segunda-feira (23), que seria o último dia para os convocados enviarem os documentos. Agora, o sistema já voltou a funcionar e aqueles que tiveram problemas podem enviar a documentação necessária.

Outros prazos também foram alterados: a convocação para a verificação da autodeclaração étnico-racial dos candidatos agora será 27 e 30 de dezembro, antes era 26 e 27 de dezembro. Essa convocação é informada aos estudantes no Portal do Candidato.

Por fim, o cronograma dos chamamentos para vagas remanescentes teve alterações. A primeira chamada agora será dia 2 de janeiro. Antes, seria em 26 de dezembro. O segundo chamamento será 13 de janeiro. Antes, seria em 6 de janeiro. Os interessados podem conferir todas as alterações no Manual do Candidato retificado.

https://www.osul.com.br/ufrgs-prorroga-prazo-para-envio-de-documentos-do-vestibular-2025/

2024-12-25