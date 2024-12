Mundo Rússia faz ataque em larga escala contra rede de energia da Ucrânia e deixa milhares sem luz no Natal

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Uma pessoa morreu e milhares de residências ficaram sem energia elétrica e calefação no dia de Natal

A Rússia lançou nesta quarta-feira (25) mais de 70 mísseis e uma centena de drones contra as instalações de energia da Ucrânia. Uma pessoa morreu e milhares de residências ficaram sem energia elétrica e calefação no dia de Natal, segundo o governo ucraniano.

O presidente russo, Vladimir “Putin escolheu deliberadamente o dia de Natal para atacar. O que poderia ser mais desumano?”, afirmou o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky. Ele destacou que “mais de 50 mísseis” e alguns drones foram abatidos, mas outros projéteis provocaram cortes de energia em várias regiões do país.

A Força Aérea ucraniana indicou ter detectado 78 mísseis russos e 106 drones e afirmou que derrubou 59 e 54, respectivamente. “O terror é a resposta de Putin àqueles que mencionaram um ilusório ‘cessar-fogo de Natal'”, disse o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga.

Os ataques atingiram seis regiões da Ucrânia, com um balanço de pelo menos um morto e seis feridos. Também provocou grandes cortes no sistema de calefação em pleno inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), segundo as autoridades do país. Na cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, um funcionário de uma central térmica morreu, informou o vice-primeiro-ministro Oleksii Kuleba.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, localizada no nordeste, perto da fronteira com a Rússia, meio milhão de casas ficaram sem energia elétrica, calefação e água quente, segundo o governador da região, Oleg Sinegubov. Ao menos seis pessoas ficaram feridas nos ataques contra a cidade.

Ataques à infraestrutura

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Rússia provocou graves danos ao sistema de energia elétrica da Ucrânia com bombardeios que causam apagões frequentes. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou “o ataque contínuo à infraestrutura de energia da Ucrânia” e elogiou “a resistência do povo ucraniano”.

Este foi o 13º ataque em larga escala contra o sistema energético ucraniano desde o início do ano, segundo o grupo. A empresa ucraniana de energia DTEK informou que o ataque provocou graves danos aos equipamentos de suas centrais térmicas.

“Privar de luz e calor milhões de pessoas pacíficas que celebram o Natal é um ato depravado e maligno ao qual temos que responder”, afirmou na rede social X o diretor-geral da DTEK, Maxim Timchenko.

A empresa nacional de energia elétrica, Ukrenergo, anunciou vários cortes no abastecimento. “O inimigo executa mais uma vez um ataque maciço contra o setor de energia”, escreveu o ministro da Energia da Ucrânia, German Galushchenko, no Telegram. Ele acrescentou que as autoridades estão adotando “as medidas necessárias para limitar o consumo.

Os cortes afetaram brevemente a região de Ivano-Frankivs, no oeste da Ucrânia, a centenas de quilômetros da frente de batalha, segundo as autoridades regionais.

