Rio Grande do Sul UFRGS retoma aulas presenciais nesta segunda; não será exigido passaporte vacinal

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota. Foto: Divulgação As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) retomará as aulas presenciais de forma gradual a partir desta segunda-feira (14), começando com pelo menos 50% dos servidores e bolsistas. Não será exigido o passaporte vacinal, conforme a portaria assinada pelo reitor Carlos André Bulhões.

Em 14 de fevereiro o Sindicato dos Técnico-Administrativos de UFRGS, UFCSPA e IFRS (Assufrgs) entrou com uma ação judicial para que fosse exigido o passaporte. As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota.

A Secretaria de Comunicação Social da UFRGS afirma que o entendimento atual da administração central da instituição é de que o passaporte não pode e não deve ser exigido por nenhuma unidade acadêmica ou setor.

Ônibus

Estudantes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e professores voltam a dispor da Linha Interna Circular do Campus do Vale no retorno às atividades presenciais a partir desta segunda.

O serviço, operado pelo Grupo Frota do Setor de Transportes da Universidade, é gratuito e foi criado a fim de proporcionar conforto para os deslocamentos entre as diversas Unidades, em itinerário que compreende Colégio de Aplicação, Setor IV, Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), Terminal e Anel Viário. A linha funciona de segunda a sexta-feira, com 24 viagens diárias.

Para ingressar no veículo, alunos, técnicos e professores devem apresentar ao motorista o cartão UFRGS. Já os terceirizados deverão estar identificados com o crachá e/ou o uniforme da empresa.

Os dois ônibus que realizam o percurso foram adquiridos em 2010 e são dirigidos por motoristas terceirizados. De acordo com o coordenador do Grupo Frota José Rietjens, a tabela de horários foi elaborada pela Superintendência de Infraestrutura, a partir de estudo das necessidades da comunidade universitária do Campus do Vale.

Os usuários da linha podem contatar a administração do serviço para sugestões e reclamações através do e-mail grupofrota.setran@ufrgs.br.

Vagas remanescentes

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) disponibilizou quatro novos editais de chamamento para vagas remanescentes dos processos de seleção de 2021. Os chamados são do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2021), do Processo Seletivo 2021/1 e Processo Seletivo 2021/2.

As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022 ou no segundo semestre letivo de 2022 [o ingressante deve conferir a especificidade no edital em que consta seu nome]. Os convocados devem enviar a documentação completa, via Portal do Candidato, até as 23h59 desta sexta-feira (18).

A Comissão Coordenadora do Ingresso em cursos de graduação da UFRGS reforça que o candidato deve observar a documentação comprobatória de sua modalidade de ingresso, de acordo com seu edital de inscrição. Novos chamamentos para vagas remanescentes estão previstos para o dia 21 de março.

