Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota. Foto: Divulgação As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) retomará as aulas presenciais de forma gradual a partir desta segunda-feira (14), começando com pelo menos 50% dos servidores e bolsistas.

Não será exigido o passaporte vacinal, conforme a portaria assinada pelo reitor Carlos André Bulhões. Em 14 de fevereiro o Sindicato dos Técnico-Administrativos de Ufrgs, UFCSPA e IFRS (Assufrgs) entrou com uma ação judicial para que fosse exigido o passaporte. As atividades acadêmicas do semestre 2021/2 iniciaram em 17 de janeiro, de forma remota.

A Secretaria de Comunicação Social da UFRGS afirma que o entendimento atual da administração central da instituição é de que o passaporte não pode e não deve ser exigido por nenhuma unidade acadêmica ou setor.

Confira a portaria na íntegra.

