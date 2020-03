Rio Grande do Sul UFRGS vai realizar até 500 testes de coronavírus por dia

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Voluntários do Instituto de Ciências Básicas da Saúde receberão treinamento para início dos trabalhos nas próximas semanas Foto: Reprodução Voluntários do Instituto de Ciências Básicas da Saúde receberão treinamento para início dos trabalhos nas próximas semanas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ICBS/UFRGS (Instituto de Ciências Básicas da Saúde) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se prepara para realizar entre 400 e 500 testes de diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19) por dia a partir das próximas semanas.

A demanda veio do Lacen/RS (Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul) diante da crescente procura por testes no Estado e do reconhecimento, pelo órgão estatal, da capacidade técnico-científica que a Universidade tem nos seus quadros e nos equipamentos de pesquisa.

Segundo a diretora do ICBS, Ilma Brum da Silva, já foi realizada a convocação de voluntários, entre docentes, técnicos e estudantes de pós-graduação, e o pedido foi aceito por dezenas de pessoas.

O ICBS está sendo preparado para iniciar os trabalhos, com a alocação de equipamentos e organização de salas para o serviço. Na semana que vem, os voluntários, já definidos, começam a capacitação em vista da atuação assim que os kits de testes chegarem à UFRGS.

O trabalho será todo realizado nas dependências do ICBS, desde o recebimento de amostras até o resultado final, usando os kits fornecidos pelo Lacen. O principal foco, segundo Ilma Brum, serão testes de covid-19 dos profissionais de saúde envolvidos na linha de frente, já que a detecção desses casos é de suma importância para conter uma disseminação dos vírus entre as equipes médicas.

Ilma Brum da Silva demonstra a satisfação do Instituto em poder oferecer os serviços da Universidade à comunidade gaúcha: “Estamos disponibilizando nossos serviços e a expertise em pesquisa científica que a UFRGS tem. É nosso compromisso devolver à sociedade todo investimento feito”. A diretora ainda afirma que, posteriormente, com aquisição de um novo equipamento, o Instituto poderá realizar até 1,8 mil testes por dia.

