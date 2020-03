Rio Grande do Sul Defesa Civil Estadual alerta que 241 municípios seguem sofrendo os efeitos da estiagem no Estado

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Um grupo de trabalho tem realizado semanalmente reuniões técnicas para avaliar a gravidade da estiagem Foto: Reprodução Um grupo de trabalho tem realizado semanalmente reuniões técnicas para avaliar a gravidade da estiagem. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

A Defesa Civil Estadual informa que 241 municípios seguem sofrendo os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. E distribuiu reservatórios móveis para as comunidades mais afetadas com a falta de chuva.

Pelo menos 28 cidades já foram beneficiadas com o empréstimo de unidades de reservatórios de água móvel, com capacidade de 4,5 mil litros cada.

Um grupo de trabalho tem realizado semanalmente reuniões técnicas para avaliar a gravidade da estiagem e as próximas ações que serão realizadas por meio de suporte aos municípios e comunidades atingidas.

