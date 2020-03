Mundo Novos casos na Itália fazem número de infectados pelo coronavírus passar de meio milhão no mundo

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, Itália tem agora mais de 80 mil infectados, quase o mesmo tanto que a China Foto: Reprodução Segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, Itália tem agora mais de 80 mil infectados, quase o mesmo tanto que a China. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de infecções pelo coronavírus no mundo ultrapassou nesta quinta-feira (26) meio milhão de pessoas, com a Itália registrando 6.153 novos casos. O país tem agora 80.539 pessoas infectadas pelo coronavírus, quase o mesmo tanto que a China, que nesta quinta-feira anunciou o fechamento de suas fronteiras. A Agência de Proteção Civil da Itália relatou 662 mortos nesta quinta-feira, elevando a 8.165 o total de baixas, o mais alto do mundo.

A pressão de tantos casos deteriorou os sistemas de saúde na Europa e em Nova York. Na Espanha, o número de mortos passou os 4 mil. Cerca de 2,8 bilhões de pessoas, ou mais de um terço da população da Terra, estão sob severas restrições de isolamento.

Mas o chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, repreendeu os líderes mundiais por perder tempo precioso na luta contra o vírus que já matou mais de 22 mil pessoas e infectou mais de 500 mil, expulsou milhões de pessoas do trabalho e devastou a economia mundial.

Os americanos bateram seu recorde histórico de 3,3 milhões de pedidos de salário-desemprego em uma única semana, em uma demonstração gritante dos danos da pandemia à maior economia do mundo.

Nos EUA, onde o número de mortos chegou a mil, um pacote de resgate econômico sem precedentes, no valor de US$ 2,2 trilhões, para ajudar empresas, hospitais e americanos durante a crise passou pelo Senado e deve ser votado na Câmara na sexta-feira (27). O plano prevê a distribuição de cheques no valor de US$ 1.200 por adulto e US$ 500 por criança.

