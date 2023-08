Expointer Ulbra debate inovação para o agronegócio e tendências no campo durante a feira

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Curso de Medicina Veterinária da universidade tem aulas práticas nos pavilhões da Expointer. Foto: Marcelo Miranda/Ulbra Foto: Marcelo Miranda/Ulbra

A Ulbra está presente na 46ª edição da Expointer levando conhecimento e inovação para o mercado do agronegócio. Os cursos de Agronomia, Engenharia Mecânica Automotiva e Medicina Veterinária debaterão temas como agricultura inteligente, zootecnia de precisão, tecnologias e emprego de softwares específicos. São conversas técnicas em um ambiente informal e descontraído com o público e comunidade acadêmica.

Também a Rede Ulbra de Inovação – Ulbratech promoverá a interação entre o ambiente acadêmico, o fomento à tecnologia e o setor agropecuário. Durante a semana da Expointer, muitas aulas serão transferidas para a feira ou contempladas com alguma das atividades que estão no calendário do evento. Desta forma, todos os alunos dos cursos são esperados na maior feira de exposição de animais e maquinários da América Latina.

Mateando com a Ulbra

Neste ano, serão promovidas rodas de conversa na área técnica. O Mateando com a Ulbra terá assuntos inovadores e curiosos, colocando o espaço da Universidade em maior evidência aos visitantes, produtores, expositores e público geral. Entre os assuntos da Agronomia a serem discutidos estão a zootecnia de precisão, a agricultura inteligente e a bubalinocultura.

“A roda de conversa surge como uma oportunidade para a comunidade acadêmica e profissional se aproximar, compartilhar ideias e explorar as mais recentes tendências no campo da agricultura, pecuária e tecnologia”, explica o coordenador do curso de Medicina Veterinária, professor Jean Carlos dos Reis Soares.

O Mateando com a Ulbra tem como propósito promover palestras técnicas em um ambiente informal e descontraído. “Durante essas sessões, exploraremos tópicos contemporâneos e de alta relevância para o setor agropecuário, como suplementação mineral, estratégias de manejo alimentar, bubalinocultura, integração lavoura-pecuária, entre outros”, enfatiza o coordenador do curso de Medicina Veterinária.

Projetos de máquinas

Os cursos de engenharias da Ulbra possuem forte vínculo com o setor agrícola. Vários egressos e alunos, por meio dos estágios, atuam no desenvolvimento desse importante setor para o estado e o país.

“A participação dos cursos na Expointer refere-se principalmente ao projeto de máquinas e equipamentos agrícolas. Tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, bombas, turbinas, sistemas de irrigação, entre outros”, revela o coordenador do curso de Engenharia Mecânica Automotiva, professor José Lesina Cézar.

Estes projetos incluem a seleção dos materiais para os componentes, processos de manufatura assistida por computador, máquinas de fluxo, hidráulica, pneumática, mecanismos de direção e suspensão, motores, aerodinâmica, sistemas de arrefecimento e refrigeração, agricultura de precisão, eletrônica embarcada, ergonomia e qualidade de vida do operador, além de outros importantes conceitos da engenharia. Vão desde componentes isolados até a montagem e obtenção do produto final e testes de aprovação específicos.

Os professores Eduardo Pedro Eidt e Luiz Carlos Gertz realizarão visitas técnicas e aulas práticas nas disciplinas de Máquinas de Fluxo, Controles Hidráulicos e Pneumáticos, Mecanização e Equipamentos Agrícolas (integrante do curso de Agronomia) em parceria com empresas de renome no mercado mundial.

Ulbratech

“A Expointer é um evento renomado que atrai um grande público interessado em tecnologias, inovações e avanços no campo da agricultura e pecuária e se torna uma excelente oportunidade para divulgarmos o ecossistema de inovação da Ulbra”, enfatiza o diretor da Ulbratech, Alexandre Dias Ströher.

Na Expointer, a Rede Ulbra de Inovação estará mais próxima de profissionais que busquem ambientes para o desenvolvimento de suas atividades, voltados para avanços na área de agricultura de precisão, melhoramento genético de animais, automação agrícola, novas técnicas de cultivo, sistemas de monitoramento de saúde animal, entre outros.

2023-08-29