Rio Grande do Sul Última detonação do ano na BR-386, em Fontoura Xavier, ocorre nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

A atividade está prevista para acontecer no km 269, em Fontoura Xavier, às 14h Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A CCR ViaSul informa que realiza nesta terça-feira (17), a última detonação do ano na BR-386. A atividade está prevista para acontecer no km 269, em Fontoura Xavier, às 14h.

Para garantir a segurança dos usuários que utilizam a rodovia, durante as explosões, a rodovia é totalmente bloqueada por até, no máximo, 1 hora nas proximidades desses locais. Após a operação, as equipes da Concessionária realizam a limpeza da pista antes de liberar ao tráfego.

Por isso, a CCR ViaSul recomenda aos motoristas que programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos. Ainda, esse cronograma está sujeito às condições climáticas e pode sofrer alteração.

Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas pelo Disque CCR ViaSul no telefone 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858 ou ainda com o Serviço de Informação ao Cliente (SIC) no (51) 9 9761-2846.

