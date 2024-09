Rio Grande do Sul Última etapa de obras de melhoria bloqueia alça da Freeway nesta madrugada

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Acesso no km 92 da pista Oeste terá tráfego totalmente interrompido entre as 0h e 4h deste sábado. Foto: Reproduçã Acesso no km 92 da pista Oeste terá tráfego totalmente interrompido entre as 0h e 4h deste sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reproduçã

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da meia-noite deste sábado (31), a CCR ViaSul inicia a última etapa de melhorias na alça de acesso da BR-116 para a Freeway, no km 92 da pista Oeste (sentido capital), que exigem o bloqueio total do tráfego.

No local, as equipes da concessionária trabalharão nos serviços de reforço da estrutura do pavimento e na implantação da nova sinalização. Tais ações devem ser concluídas até as 4h, sendo o fluxo liberado na sequência.

Dessa forma, a orientação é de que os clientes programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos ou busquem rotas alternativas.

Toda a operação foi estabelecida em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/RS). Da mesma forma, é fundamental o respeito à sinalização implantada. Ainda, toda a operação está sujeita às condições climáticas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ultima-etapa-de-obras-de-melhoria-bloqueia-alca-da-freeway-nesta-madrugada/

Última etapa de obras de melhoria bloqueia alça da Freeway nesta madrugada

2024-08-30