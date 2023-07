Porto Alegre Últimos dias para inscrição de espetáculos locais no festival “Porto Alegre em Cena”

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento será realizado de 6 a 19 de setembro. (Foto: Murillo Corrêa/Arquivo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o próximo domingo (9), a organização do 30º festival “Porto Alegre em Cena” (6 a 19 setembro) recebe as inscrições para espetáculos de artistas e grupos locais. Serão selecionadas atrações nos segmentos de teatro (incluindo as modalidades de rua e de bonecos), dança e circo, para os públicos infantil, juvenil e adulto.

A manifestação de interesse é gratuita, por meio do link informado no site portoalegreemcena.com. Logo após o envio dos dados, os candidatos recebem e-mail automático de confirmação. Os resultados serão divulgados no dia 26 de julho (quarta-feira).

O evento será realizado de forma presencial, em diversos espaços culturais da capital gaúcho. A direção artística responsável pela seleção dos espetáculos é composta por Adriane Azevedo, Adriane Mottola, Airton Tomazzoni, Antônio Grassi, Juliano Barros, Renato Mendonça, Ricardo Barberena e Thiago Pirajira.

Oficinas na Biblioteca

Localizada no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo nº 307, próximo à Ipiranga), a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães realizará neste mês a oficina “Literatura Fantástica e a Jornada do Herói”, com o escritor e professor de Duda Falcão. Estão programados quatro encontros, nos dias 10, 17, 24 e 31.

A carga horária total é de oito horas (duas por encontro, sempre das 19h às 21h). Informações adicionais podem ser feitas por e-mail: dudawfalcao@gmail.com.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ultimos-dias-para-inscricao-de-espetaculos-locais-no-festival-porto-alegre-em-cena/

Últimos dias para inscrição de espetáculos locais no festival “Porto Alegre em Cena”

2023-07-04