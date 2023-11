Acontece Últimos dias para se inscrever no Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O debate abordará os desafios para o desenvolvimento de programas de financiamento atraentes e eficazes no estado. Foto: Luciano Lanes/PMPA O fórum faz parte do calendário comemorativo dos 250 anos da Capital. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desenvolvimento gaúcho estará em pauta nesta quinta-feira (9) no debate promovido pela Rede Pampa, em parceria com o governo do Estado, Banrisul, Badesul, BRDE e Corsan. O Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha acontece no auditório do Ministério Público do RS, em Porto Alegre, com programação exclusiva das 14h30 às 18h.

Com a participação de figuras públicas e empresários de grande relevância estadual e nacional, o evento abordará os desafios presentes para o desenvolvimento de programas de financiamento atraentes e eficazes no Rio Grande do Sul. Discutirá, também, as principais oportunidades de mercado e o momento econômico atual.

O fórum terá palestra de abertura ministrada pelo governador Eduardo Leite, e o vice-governador Gabriel Souza será responsável pelo encerramento. O primeiro painel da tarde contará com a participação de Pricilla Santana, Danielle Calazans, Ranolfo Vieira Júnior, Nei César Manica, Claudio Gastal e Leandro Marin. No segundo momento, debaterão Ernani Polo, Fernando Guerreiro de Lemos, Neco Argenta, Daniel Randon, Dody Sirena e Diego Lugano.

As inscrições para o fórum são gratuitas e devem ser realizadas no site do evento. Todos os participantes inscritos receberão certificação emitida pelos organizadores.

A programação também será transmitida pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). Dois programas sobre o encontro irão ao ar na TV Pampa nos dias 10, 14 e 15 de novembro, e um caderno especial será publicado na edição do Jornal O Sul do dia 20 de novembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ultimos-dias-para-se-inscrever-no-forum-desafios-para-o-desenvolvimento-e-financiamento-da-economia-gaucha/

Últimos dias para se inscrever no Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha

2023-11-07