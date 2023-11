Mundo Tropas de Israel entram na Cidade de Gaza e isolam líder do Hamas

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Yoav Gallant, que comanda a pasta da Defesa, afirmou também que "nem Israel nem Hamas governarão a Faixa de Gaza" após a guerra Foto: Reprodução Yoav Gallant, que comanda a pasta da Defesa, afirmou também que "nem Israel nem Hamas governarão a Faixa de Gaza" após a guerra Foto: Reprodução

Um mês após o início da guerra no Oriente Médio, Israel entrou na Cidade de Gaza por terra nesta terça-feira (07), anunciou o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant.

Gallant afirmou também que as tropas já identificaram o bunker onde está o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, também número 2 do grupo terrorista. Segundo o ministro, Sinwar está isolado.

“Yahia Sinwar está agora escondido em um bunker. Ele está isolado de seu entorno. A cadeia de comando está se desgastando”, disse Gallant. Gallant disse que as tropas já chegaram ao “coração” da cidade. Agora, a perspectiva é que Israel entre na segunda das três fases da incursão à Faixa de Gaza, segundo plano detalhado em outubro pelo ministro israelense.

A nova etapa inclui identificar e neutralizar alvos do Hamas que estejam escondidos dentro do território. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gollant, também negou que seu país vai governar a Faixa de Gaza após a incursão por terra no território e a guerra.

“Nem Israel nem o Hamas governarão a Faixa de Gaza”, declarou Gallant nesta terça-feira. Na segunda-feira (06), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que assumirá segurança em Gaza ‘por tempo indeterminado’, mas também não falou em governo.

Desde 2007, a Faixa de Gaza é governada pelo braço político do Hamas, que ganhou as primeiras eleições realizadas no território, após tropas israelenses deixarem o local após décadas de ocupação.

