Um a cada três apoiadores de Biden acha que o atentado contra Trump pode ter sido armado

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Até mesmo apoiadores do republicano acreditam na encenação do atentado. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa realizada pela Morning Consult e divulgada pela revista norte-americana Newsweek, na terça-feira (16), apontou que tanto eleitores do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quanto pessoas que querem a volta do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca acreditam em teorias da conspiração sobre a tentativa de assassinato do candidato republicano no fim de semana.

Um terço dos que apoiam o atual presidente disse acreditar que o ataque poderia ter sido uma armação para aumentar a popularidade de Trump.

Até mesmo apoiadores do republicano acreditam na encenação do atentado: cerca de 12% eleitores do bilionário suspeitam que o evento foi planejado.

No total, um em cada cinco eleitores (20%) avalia que a teoria de que o tiroteio foi encenado era “confiável”, embora a maioria (cerca de 62%) tenha dito que a suposição “não era confiável”. Os eleitores restantes estavam inseguros ou não tinham opinião sobre o assunto.

No último sábado, Trump ficou ferido após tiros serem disparados durante um comício de campanha em Butler, na Pensilvânia. Um atirador matou um membro da plateia e feriu mais duas pessoas. Ele foi baleado e morto por agentes do Serviço Secreto norte-americano.

Após o tiroteio, Trump se levantou desafiadoramente para levantar o punho e gritar “lute!” repetidamente, antes de ser levado embora por agentes de segurança.

Analistas apontam que o ataque e a reação do ex-presidente podem ter ajudado as chances do republicano levar as eleições presidenciais de novembro. No entanto, até o momento, a pesquisa feita pela consultoria não mostrou uma alavancagem significativa do bilionário frente ao atual presidente.

A pesquisa ainda fez uma série de perguntas sobre quem ou o que foi o culpado pelo tiroteio, além das ações do atirador.

Cerca de 38% culparam o próprio Trump, dizendo que ele havia criado o aumento da violência na política norte-americana.

O ex-presidente já havia sido criticado por seu apoio aos manifestantes que invadiram o Capitólio depois que ele perdeu a eleição de 2020 para Biden. Na ocasião, Trump havia alegado que houve fraude eleitoral generalizada.

Em contraste, 29% dos entrevistados disseram que a responsabilidade pelo tom violento do discurso político era de Biden, enquanto 31% culparam o Partido Republicano e 25% responsabilizaram os Democratas.

Mais da metade de todos os eleitores questionados pela pesquisa Morning Consult acreditam que deve haver mais violência nos próximos meses, à medida que as eleições de novembro se aproximam.

Cerca de 53% dos apoiadores de Biden disseram que estão “muito preocupados” com a violência relacionada à eleição, enquanto 52% dos apoiadores de Trump sentem o mesmo. As informações são da revista Carta Capital.

