Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Corpo de Miguel Angelo Camargo Coelho, 43 anos, estava na casa que servia de residência e escritório. (Foto: Reprodução)

Foi sepultado no Cemitério Municipal de Canguçu (Região Sul do Estado) o corpo do advogado Miguel Angelo Camargo Coelho, de 43 anos. Ele foi encontrado morto, no final da tarde de domingo (3) na casa onde vivia e mantinha escritório no Centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, o fato foi relatado por uma amiga que tentava, sem sucesso, fazer contato por telefone e redes sociais.

Desconfiada de que algo pudesse ter acontecido e autorizada por familiares do advogado, ela utilizou uma cópia que possuía da chave e entrou na residência e encontrou Miguel aparentemente sem vida, caído em um dos cômodos do imóvel, localizado na rua André Puente, próximo à esquina com a General Câmara.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. O cadáver foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Pelotas, que ainda não divulgou laudo sobre a causa da morte. Informações extraoficiais indicam que o motivo pode ser um mal-súbito, já que o computador do advogado estava ligado.

Representantes locais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiram nota de pesar, indicando que Miguel sofria de algum problema de saúde, sem detalhar qual seria:

“Um homem de sensibilidade, nosso colega Miguel enfrentava, há muito, dissabores de saúde que não foram superados. A OAB de Canguçu presta as suas mais sinceras condolências a família e aos amigos. Fica a amizade, o sentimento de solidariedade com a família e a saudade de um ser humano bom, incapaz de prejudicar seus semelhantes. Nossos sentimentos”, finalizou o texto.

Brigadianos do 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem que circulava de carro e com uma arma de fabricação artesanal pelas ruas de Nova Santa Rita (Região Metropolitana de Porto Alegre). O flagrante foi no bairro Berto Círio.

Ele dirigia de forma suspeita um Fiat Brava, fato que acabou chamando a atenção dos policiais. Além da arma, durante a abordagem a patrulha constatou que ele estava foragido do sistema prisional desde o dia 12 de outubro. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas.

Nesta quarta-feira (6), após dois meses de reformas, a 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre será reinaugurada. As obras foram viabilizadas por recursos exclusivos da Polícia Civil e têm por objetivo a implementação de melhorias para tornar o ambiente ainda mais acolhedor para as vítimas de violência doméstica.

Dentre as mudanças destaca-se a construção da rampa de acesso para pessoas com necessidades especiais ou para mulheres com carrinho de bebê, uma reivindicação feita há bastante tempo. O ambiente também foi repaginado, ampliando espaço na recepção, balcão para registro de ocorrência simples e três salas reservadas para o registro de ocorrências e flagrantes.

Haverá, ainda, uma sala exclusiva para interrogatório dos investigados e a cela foi reformada para atender à demanda de prisões. Outra novidade é que o novo plantão passará a efetuar a lavratura dos autos de prisão em flagrante, referentes aos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. A medida tornará o atendimento mais focado e dentro do que dispõe a Lei Maria da Penha.

Já no que se refere ao atendimento psicossocial em si, o plantão da Deam ganhou duas salas específicas para esse atendimento, reforçando a importância do atendimento multidisciplinar para os casos de violência contra a mulher.

O plantão da 1ª Deam fica no Palácio da Polícia, na Rua Professor Freitas e Castro, nº 720, com atendimento 24 horas. Durante a reforma, o atendimento vem sendo feito da 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), também localizada no Palácio da Polícia. Cabe ressaltar que denúncias de violência doméstica também pode ser encaminhadas pelo site delegaciaonline.rs.gov.br.

