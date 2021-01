Rio Grande do Sul Pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul trabalham em um estudo de medicamento para anular os efeitos do coronavírus no organismo

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Foco é o uso de enzimas e proteínas que possam interagir com a composição genética do vírus. (Foto: Divulgação/UCS)

Atuando em várias ações de enfrentamento ao coronavírus, a Universidade de Caxias do Sul (UCS), na Serra Gaúcha, teve uma de suas pesquisas científicas selecionadas pelo edital da combate a pandemias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Trata-se de um estudo de biotecnologia para criar um medicamento antiviral que anule os efeitos da Covid sobre os infectados.

O trabalho é liderado pelo professor Sidnei Moura e Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UCS e tem como foco a análise de enzimas e proteínas que possam interagir com a composição genética do vírus.

“As mais eficientes serão selecionadas, dando espaço aos ensaios laboratoriais que avaliarão a eficácia prática da ação das moléculas contra Sars-Cov-2, para a geração de um novo medicamento”, ressalta o site oficial da instituição.

“Não acredito que apenas uma única molécula terá capacidade de matar o vírus”, frisou o pesquisador em uma repotagem publicada no site da Capes, órgão vinculado ao Ministério da Educação.

“Creio que o caminho será desenvolver um coquetel de duas, três ou até quatro moléculas, em um processo semelhante ao que foi desenvolvido contra o HIV [responsável pela Aids], para que consigamos eliminar o vírus ou, ao menos, impedir que ele tenha capacidade de se replicar.”

Dentre outras frentes de investigação científica estão a combinação de biotecnologia e medicina veterinária para análise de possível contaminação de animais domésticos pela Covid, bem como a busca de soluções inovadoras e mais baratas para o diagnóstico com mais rapidez e eficácia, além da possibilidade de criação de uma espécie de “sensor orgânico” para identificação automática de indivíduos contaminados.

O programa de combate a epidemias da Capes consiste em um conjunto de ações de apoio a projetos, pesquisas e formação de pessoal de alto nível para enfrentar a pandemia da Covid-19 e temas relacionados a endemias e epidemias, no âmbito dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado do País.

Equipamento

Em dezembro, o projeto de um modelo de ventilador pulmonar mais moderno, funcional e portátil, elaborado por equipe da UCS em parceria com a empresa Zextec, recebeu aporte da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Batizado de “Thor” (em alusão ao famoso deus da mitologia nórdica), o primeiro protótipo do equipamento foi apresentado durante a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento científico foi promovido pelo ministério em Brasília (DF) na semana de 7 a 12 de dezembro.

(Marcello Campos)

